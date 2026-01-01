Масована атака рф у ніч на 5 січня: ППО знищила більшість ракет і дронів

У ніч проти 5 січня війська рф запустили по Україні 9 ракет та 165 ударних дронів. Оборонцям вдалося знешкодити 137 цілей.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Приблизно 100 із запущених росією дронів були «шахедами». Окупанти атакували також БпЛА «Гербера» та безпілотниками інших типів.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.Станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 137 ворожих дронів типу Shahed, «Гербера» та БпЛА інших типів на півночі, центрі й сході країни.Влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних дронів зафіксували на 10 локаціях, а падіння уламків — на 9 локаціях.Військові попередили, що ворожа атака триває — у повітряному просторі ще є декілька російських БпЛА.Нагадаємо, уночі під атакою рф опинились Київ та область. У столиці росіяни поцілили в медичний заклад, внаслідок чого є загиблий і поранені, а на Київщині під атакою опинилися житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. У Фастівському районі загинув чоловік.