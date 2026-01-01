В аварії у селі під Луцьком – четверо постраждалих
Сьогодні, 09:22
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селі Дачне біля Луцька постраждали четверо осіб.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Учора, 4 січня, о 17:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Дачне Луцької громади. Відбулось зіткнення двох легковиків, у результаті аварії постраждали четверо осіб.
У одному перебували троє дорослих, у іншому — одна людина.
На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. Надзвичайники запобігли пожежі та спільно з медичними працівниками провели евакуацію потерпілих з автомобілів.
Людей госпіталізовано до медичних закладів.
