В аварії у селі під Луцьком – четверо постраждалих

В аварії у селі під Луцьком – четверо постраждалих
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селі Дачне біля Луцька постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Учора, 4 січня, о 17:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Дачне Луцької громади. Відбулось зіткнення двох легковиків, у результаті аварії постраждали четверо осіб.

У одному перебували троє дорослих, у іншому — одна людина.
В аварії у селі під Луцьком – четверо постраждалих

На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. Надзвичайники запобігли пожежі та спільно з медичними працівниками провели евакуацію потерпілих з автомобілів.

Людей госпіталізовано до медичних закладів.
В аварії у селі під Луцьком – четверо постраждалих


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни знищили лікарню в Києві, є загиблий і постраждалі. Фото і відео евакуації
Сьогодні, 09:59
Найпопулярніші авто на Волині у 2025 році. Рейтинг
Сьогодні, 09:48
В аварії у селі під Луцьком – четверо постраждалих
Сьогодні, 09:22
Масована атака рф у ніч на 5 січня: ППО знищила більшість ракет і дронів
Сьогодні, 09:15
Малюк погодився на відставку з посади голови СБУ, - ЗМІ
Сьогодні, 09:01
Медіа
відео
1/8