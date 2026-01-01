Росіяни знищили лікарню в Києві, є загиблий і постраждалі. Фото і відео евакуації
Сьогодні, 09:59
Під час сьогоднішньої нічної ракетно-дронової атаки у Києві російські загарбники знищили медичний заклад.
Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський.
Сьогодні вночі російська армія «перемогла» ще одну лікарню – у Києві – з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула.
«Мої співчуття рідним. Усім, кому необхідно, надають допомогу», - зазначив глава держави.
За його словами, цю лікарню українці відновлять. Такі це люди – українці завжди відновлюють те, що зруйновано. І так само працюють ремонтні бригади, енергетики, усі необхідні служби в тих областях, де через росіян нові пошкодження і нові відключення.
«За ніч було 165 ударних дронів, із них близько 100 – «шахеди». І обов’язково треба не забувати нашим партнерам, що ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів – щодня, обладнання для енергетики – щодня. Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою. Дякую всім, хто підтримує нашу державу й наших людей», - додав Зеленський.
