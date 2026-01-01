Поки на Волині тривали пошуки дідуся, він сам прийшов до поліції

На Волині поліція розшукувала дідуся, якийта мав проблеми із пам’яттю. У цей час чоловік самостійно прийшов до відділку за допомогою.Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.Власне, 3 січня близько 17:30 години до поліції надійшло повідомлення про безвісти зникнення 77-річного чоловіка. Рідні повідомили, що він вийшов на вулицю і пішов у невідомому напрямку, має проблеми з памʼяттю.Поліцейські розпочали пошукові заходи. В цей час розшукуваний самостійно прийшов до поліції і повідомив, що він загубився.До слова, не вперше такий стан здоровʼя приводив його до відділку поліції у 2025 році.Працівники чергової частини напоїли його чаєм, дали можливість зігрітися та передали рідним.