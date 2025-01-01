У Луцьку патрульні повернули додому чоловіка, який загубився

Луцькі патрульні розшукали та повернули додому літнього чоловіка, який заблукав в обласному центрі Волині.Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.Небайдужа жінка повідомила, що біля залізничного вокзалу в Луцьку виявила літнього чоловіка. Він виглядав розгубленим, не міг пригадати, де проживає, та плутався у власних поясненнях.Інспектори оперативно прибули на місце, встановили особу громадянина та з’ясували його адресу. Чоловіка безпечно доставили додому й передали рідним.«Дякуємо небайдужій заявниці, яка не залишила чоловіка в біді та викликала поліцію. Пам’ятайте: у разі подібних ситуацій телефонуйте на спецлінію 102 — ми завжди», - зазначили у поліції.