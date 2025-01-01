У Луцьку патрульні повернули додому чоловіка, який загубився
Сьогодні, 09:31
Луцькі патрульні розшукали та повернули додому літнього чоловіка, який заблукав в обласному центрі Волині.
Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.
Небайдужа жінка повідомила, що біля залізничного вокзалу в Луцьку виявила літнього чоловіка. Він виглядав розгубленим, не міг пригадати, де проживає, та плутався у власних поясненнях.
Інспектори оперативно прибули на місце, встановили особу громадянина та з’ясували його адресу. Чоловіка безпечно доставили додому й передали рідним.
«Дякуємо небайдужій заявниці, яка не залишила чоловіка в біді та викликала поліцію. Пам’ятайте: у разі подібних ситуацій телефонуйте на спецлінію 102 — ми завжди готові допомогти», - зазначили у поліції.
