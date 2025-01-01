Вперше в історії: ГУР знищило два літаки-амфібії Бе-12 у Криму





Про це повідомляє



За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".



"Це перше ураження Бе-12 в історії", - зауважили в ГУР.



Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.



Що відомо про літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"



Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках у КБ Берєва. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака - виявлення, супровід і знищення підводних човнів, а також пошуково-рятувальні операції. Бе-12 оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння.



Попри свій вік, Бе-12 залишався у складі російської морської авіації, зокрема на Чорному морі. Через обмежену кількість і складність обслуговування цей літак вважається рідкісним і дорогим у використанні, адже обладнання для протичовнової боротьби є цінним навіть сьогодні. Саме тому знищення двох таких літаків українськими силами у Криму стало подією, що має символічне й практичне значення - РФ втратила унікальні зразки техніки, які неможливо швидко відновити.



Вибухи у Криму



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ввечері 21 вересня пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт на півострові пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.

