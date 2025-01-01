Вперше в історії: ГУР знищило два літаки-амфібії Бе-12 у Криму
Сьогодні, 09:40
Українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
"Це перше ураження Бе-12 в історії", - зауважили в ГУР.
Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.
Що відомо про літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках у КБ Берєва. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака - виявлення, супровід і знищення підводних човнів, а також пошуково-рятувальні операції. Бе-12 оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння.
Попри свій вік, Бе-12 залишався у складі російської морської авіації, зокрема на Чорному морі. Через обмежену кількість і складність обслуговування цей літак вважається рідкісним і дорогим у використанні, адже обладнання для протичовнової боротьби є цінним навіть сьогодні. Саме тому знищення двох таких літаків українськими силами у Криму стало подією, що має символічне й практичне значення - РФ втратила унікальні зразки техніки, які неможливо швидко відновити.
Вибухи у Криму
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ввечері 21 вересня пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт на півострові пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
"Це перше ураження Бе-12 в історії", - зауважили в ГУР.
Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.
Що відомо про літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках у КБ Берєва. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака - виявлення, супровід і знищення підводних човнів, а також пошуково-рятувальні операції. Бе-12 оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння.
Попри свій вік, Бе-12 залишався у складі російської морської авіації, зокрема на Чорному морі. Через обмежену кількість і складність обслуговування цей літак вважається рідкісним і дорогим у використанні, адже обладнання для протичовнової боротьби є цінним навіть сьогодні. Саме тому знищення двох таких літаків українськими силами у Криму стало подією, що має символічне й практичне значення - РФ втратила унікальні зразки техніки, які неможливо швидко відновити.
Вибухи у Криму
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ввечері 21 вересня пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт на півострові пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вперше в історії: ГУР знищило два літаки-амфібії Бе-12 у Криму
Сьогодні, 09:40
У Луцьку патрульні повернули додому чоловіка, який загубився
Сьогодні, 09:31
Переселенці і ветерани на Волині опановують агробізнес
Сьогодні, 09:05
На Волині на утримання доріг хочуть витратити півмільярда
Сьогодні, 08:20