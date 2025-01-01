Білорусь не бажає воювати із сусідами, - міністр оборони

Віктор Хренін заявив, що його країна зацікавлена у зниженні напруженості у відносинах із Польщею та не бажає воювати із сусідами.



Про це він розповів в інтерв’ю російському журналістові, цитує пропагандистське агентство «ТАСС», пише



Як стверджує Хренін, агресія нібито походить від політичного керівництва Польщі, а «курс польських військових дещо відрізняється».



«Польща — усе ж таки наші сусіди. Як каже наш президент <Олександр Лукашенко>, сусідів не обирають. Воювати ми не хочемо з ними», — зазначив білоруський міністр оборони.



Глава відомства дав інтерв’ю під час візиту на полігон «Муліно» у Нижньогородській області рф, де проходила частина білорусько-російських навчань «Захід-2025».



Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання. Вони тривали до 16 вересня, однак міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський розповів, що кордон залишатиметься закритим на невизначений термін.



Перед «Захід-2025» у Білорусі затримали 27-річного громадянина Польщі, який нібито збирав інформацію про російсько-білоруські військові навчання. Водночас у Польщі повідомляли про затримання білоруського агента.



Крім того, Лукашенко стверджував, що його країна не причетна до зальоту російських безпілотників у повітряний простір Польщі. За його словами, білоруські військові нібито збили половину цілей, «не знаючи, чиї вони».

