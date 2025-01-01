Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Максимчука
Сьогодні, 10:28
Учора, 21 вересня, на Волинь назавжди «на щиті» повернувся воїн-захисник - житель села Яромель Ігор Максимчук.
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Народився Ігор Максимчук 20 серпня 1992 року у селі Яромель. Навчався у ЗОШ с. Домашів. Професійну освіту здобув у Луцькому ВПТУ №9.
Мобілізований до лав ЗСУ 25 листопада 2023 року та зарахований на посаду - навідник розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти. Загинув старший солдат Максимчук Ігор Ярославович 29 травня 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області.
Ківерчани схиливши голови та вклякнувши на колінах зустрічали скорботний кортеж на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької. Далі траурна процесія прослідкувала до рідної домівки у селі Яромель. Прощалися з воїном-захисником рідні, друзі, побратими. Вшанували пам'ять Героя очільники громади, вдячні земляки.
Заупокійне богослужіння відбулося у храмі Святої Трійці с. Тростянець. Чин поховання здійснив настоятель храму о. Сергій Лендвовк, співслужили йому священники Ківерцівського деканату ПЦУ, очолюваного протоієреєм Іваном Семенюком.
Поховали Максимчука Ігоря Ярославовича з військовими почестями на Алеї Слави, на цвинтарі міста Ківерці.
«Жорстока війна забрала ще одне молоде життя. Безутішними у своєму горі зосталися батьки. Пам'ять про Героя житиме вічно у серцях вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Народився Ігор Максимчук 20 серпня 1992 року у селі Яромель. Навчався у ЗОШ с. Домашів. Професійну освіту здобув у Луцькому ВПТУ №9.
Мобілізований до лав ЗСУ 25 листопада 2023 року та зарахований на посаду - навідник розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти. Загинув старший солдат Максимчук Ігор Ярославович 29 травня 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області.
Ківерчани схиливши голови та вклякнувши на колінах зустрічали скорботний кортеж на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької. Далі траурна процесія прослідкувала до рідної домівки у селі Яромель. Прощалися з воїном-захисником рідні, друзі, побратими. Вшанували пам'ять Героя очільники громади, вдячні земляки.
Заупокійне богослужіння відбулося у храмі Святої Трійці с. Тростянець. Чин поховання здійснив настоятель храму о. Сергій Лендвовк, співслужили йому священники Ківерцівського деканату ПЦУ, очолюваного протоієреєм Іваном Семенюком.
Поховали Максимчука Ігоря Ярославовича з військовими почестями на Алеї Слави, на цвинтарі міста Ківерці.
«Жорстока війна забрала ще одне молоде життя. Безутішними у своєму горі зосталися батьки. Пам'ять про Героя житиме вічно у серцях вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка відтворила вишиванку своєї бабусі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
Російським агентом виявився експравоохоронець із Київщини
Сьогодні, 10:43
Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Максимчука
Сьогодні, 10:28
Білорусь не бажає воювати із сусідами, - міністр оборони
Сьогодні, 10:12
Вперше в історії: ГУР знищило два літаки-амфібії Бе-12 у Криму
Сьогодні, 09:40