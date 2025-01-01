Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Максимчука

Учора, 21 вересня, на Волинь назавждиповернувся воїн-захисник - житель села ЯромельПро це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.Народився Ігор Максимчук 20 серпня 1992 року у селі Яромель. Навчався у ЗОШ с. Домашів. Професійну освіту здобув у Луцькому ВПТУ №9.Мобілізований до лав ЗСУ 25 листопада 2023 року та зарахований на посаду - навідник розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти. Загинув старший солдат Максимчук Ігор Ярославович 29 травня 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області.Ківерчани схиливши голови та вклякнувши на колінах зустрічали скорботний кортеж на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької. Далі траурна процесія прослідкувала до рідної домівки у селі Яромель. Прощалися з воїном-захисником рідні, друзі, побратими. Вшанували пам'ять Героя очільники громади, вдячні земляки.Заупокійне богослужіння відбулося у храмі Святої Трійці с. Тростянець. Чин поховання здійснив настоятель храму о., співслужили йому священники Ківерцівського деканату ПЦУ, очолюваного протоієреємПоховали Максимчука Ігоря Ярославовича з військовими почестями на Алеї Слави, на цвинтарі міста Ківерці.«Жорстока війна забрала ще одне молоде життя. Безутішними у своєму горі зосталися батьки. Пам'ять про Героя житиме вічно у серцях вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.