Російським агентом виявився експравоохоронець із Київщини

Працівники СБУ затримали агентів фсб, які постачали рашистам українські SIM-карти для дронів-камікадзе.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення фсб вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу.

Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.

Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

Звідти мобільні карти надсилали до рф. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.

Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від фсб та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» в рф мобільні картки.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

