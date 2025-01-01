Російським агентом виявився експравоохоронець із Київщини
Сьогодні, 10:43
Працівники СБУ затримали агентів фсб, які постачали рашистам українські SIM-карти для дронів-камікадзе.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення фсб вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу.
Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.
Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.
Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.
Звідти мобільні карти надсилали до рф. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.
Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.
Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх.
Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від фсб та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» в рф мобільні картки.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення фсб вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу.
Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.
Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.
Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.
Звідти мобільні карти надсилали до рф. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.
Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.
Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх.
Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від фсб та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» в рф мобільні картки.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка відтворила вишиванку своєї бабусі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
Російським агентом виявився експравоохоронець із Київщини
Сьогодні, 10:43
Волиняни провели в останню путь Героя Ігоря Максимчука
Сьогодні, 10:28
Білорусь не бажає воювати із сусідами, - міністр оборони
Сьогодні, 10:12
Вперше в історії: ГУР знищило два літаки-амфібії Бе-12 у Криму
Сьогодні, 09:40