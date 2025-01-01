На Волині оштрафували чоловіка за незаконний вилов 23 рибин





Про це сказано у вироку Ратнівського районного суду, пише



Факт незаконного вилову риби зафіксував інспектор Державної екологічної інспекції області торік. Суд з'ясував, що по обіді 12 березня 2024 року волинянин перебуваав на місцевому озері в селі Жиричі. Попередньо він взяв незареєстрований дерев'яний човен, який знаходився при березі озера, виплив на водойму та поставив один засіб вилову риби — ятер, який є незаконним знаряддям ловлі.



Через декілька днів, вранці 22 березня, чоловік дістав риболовецький ятер із виловленою рибою, де була щука, карась сріблястий, ротань, краснопірка, плітка, лящ, плоскирка, покидав їх у човен та поплив у напрямку берега. У цей час до нього на березі підійшов працівник Держекоінспекції, який повідомив про ситуацію поліцію. Надалі незаконно виловлену рибу, знаряддя лову та плавучий засіб у волинянина вилучили.



Усього чоловік наловив 23 рибини, спричинивши шкоду державним рибним ресурсам. Розмір збитків становив 149 тисяч 809 гривень. Обвинувачений свою вину визнав повністю та просив суд про мінімальний розмір штрафу, бо "працює неофіційно, отримує дохід на сезонних заробітках".



Представник Державної екологічної інспекції у Волинській області на досудовому розслідуванні заявив обвинуваченого волинянина цивільний позов про стягнення всього розміру заподіяних збитків.



Відтак суддя визнав рибалку винним та призначив 22 тисячі 100 гривень штрафу за незаконний вилов риби в заповідному урочищі, а також задовольнив цивільний позов про 149 тисяч 809 гривень збитків. Ці кошти волинянин має сплатити на рахунок Заболоттівської селищної територіальної громади.

