“Я б не дозволив будувати ЖК біля замку” - Андрій Разумовський про будинок на Кафедральній

Туризм - одна з найбільших “зон росту” для міста Луцька, але для його розвитку треба стратегія, або як мінімум зрозумілі “правила гри” для бізнесу, - каже луцький будівельникПро це він говорив у подкасті“Вечірній Луцьк”“Найбільша зона росту для Луцька, мені здається - це розвиток нашого туризму, Старого міста. Наше старе місто має величезний потенціал. Я вірю в те, що рано чи пізно воно місто оживе, всі об'єкти біля нього в законний шлях будуть відновлені, реставровані, досліджені і створені об'єкти туристичні. Тоді до нас поїдуть туристи” - каже Разумовський.Він розповів, що вів перемовини з мережею готелів щодо будівництва готелю у Луцьку. Втім, виявилося, це у нашому місті робити - невигідно.“Ми зупинилися на середній вартості номера. У нас в Луцьку найдорожчий - 30-40 доларів. А у Львові номер коштує 80 доларів, 100 доларів, 120 доларів” - каже підприємець.Разумовський додав, що за таких умов стає проблемним, наприклад, претендувати на масштабні заходи.“Якщо ми обговорюємо, не знаю… якесь свято до 600-річчя з'їзду монархів, то виникає банальне питання: де ці люди мешкати будуть? Ми можемо поселити тисячу людей?А дві тисячі людей? Не знаю. Напевно, ні… Готель «Лучеськ» поки що не функціонує. Готель «Україна» - наполовину бізнес-центр. Так само «Світязь», - пояснив Андрій Разумовський“В Луцьку, звісно, є туризм. Але він не в такому об'ємі, щоб дати поштовх!” - додав він.Каже, потрібна стратегія розвитку туристичної сфери. І одна з причин, яка заважає це зробити це війна.На питання,, Разумовський відповів:“Треба зібрати весь бізнес і сказати: ми - влада - максимально вас чуємо, вам сприяємо, вас лобіюємо. Але маємо мати ось такі фасади, ось такі входи, ось такі вивіски… Тобто визначаємо правила гри. Збираємо всіх підприємців, кажемо: всі перші поверхи мають бути активні. Кафе, ресторани, галереї, майстерні, студії... Кажемо всім: пацани, без образ, але всі проводять археологічні дослідження. Всі! Шукаємо знахідки. Робимо виставки, музеї…”“Я би не дав, як архітектор, будувати там квартирний будинок. Збудуйте там апартаменти! Туристи будуть там жити і дивитися на Луцький замок… Ну ви бачили у Львові на Площі Ринок житлові будинки?..”А мешканцям житлових квартир, додав Разумовський, треба не вигляд на замок, а “близькість до школи, безпека, зручний дитячий майданчик, паркувальне місце машини, близькість до магазину”.Нагадаємо, Андрій Разумовський озвучив також ідею