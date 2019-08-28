Законність будівництва на Кафедральній у Луцьку підтвердив Апеляційний суд

Олександра Хвіщука про припинення будівельних та земляних робіт на Кафедральній, 13 у Луцьку.



Відповідне рішення суд ухвалив 1 травня 2025 року,



У липні 2024 року перед початком проведення будівельних робіт державне підприємство «НДЦ Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України провело археологічне дослідження ділянки, в результаті чого було надано відповідний висновок. Як зазначив заступник директора підприємства Антон Панікарський, після обстеження ділянки жодних ознак наявності культурного шару в котловані немає.



Попри це, у жовтні 2024 року



Дослідивши аргументи сторін та надані документи, Волинський окружний адміністративний



Представники департаменту подали апеляцію, проте суд у Львові проаналізував рішення першої інстанції та дійшов висновку, що воно законне – в задоволенні апеляційної скарги департаменту відмовили.



«Як правильно встановлено судом (першої інстанції, – ВН) і не оспорюється Апелянтом (департаментом ОВА, – ВН), відомостей про те, що безпосередньо такий об’єкт, як «пам’ятка археології Луцьк-5 на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку» або конкретна земельна ділянка в м. Луцьку по вул. Кафедральна, 13 занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України Відповідач суду не надав, що відповідно, виключає наявність у нього повноважень на видання припису щодо припинення будівельних робіт <…> Тому проведення ТзОВ «Містобудконцепт» будівельних робіт на об’єкті будівництва «Нове будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Кафедральна, 13 у м. Луцьку» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства», – йдеться у рішенні апеляційного суду.





У ТОВ «Містобудконцепт» зазначають, що у період дії скасованого припису вони понесли збитків на 165 тисяч гривень, що підтверджується договорами, актами виконаних робіт та платіжними документами. Тому забудовник подав заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України (протидія законній господарській діяльності, вчинена службовою особою з використанням службового становища).



«Своїми незаконними діями Олександ Хвіщук вимагав отримання не передбаченої законом дозвільної документації та проведення археологічних досліджень, які вже були проведені», – зазначає представник забудовника та додає, що подробиці цієї справи встановлює поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Волинського окружного адміністративного суду від 20 грудня 2024 року у справі № 140/13239/24, яким визнано незаконним припис директора Департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВАпро припинення будівельних та земляних робіт на Кафедральній, 13 у Луцьку.Відповідне рішення суд ухвалив 1 травня 2025 року, передають "Волинські новини".У липні 2024 року перед початком проведення будівельних робіт державне підприємство «НДЦ Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України провело археологічне дослідження ділянки, в результаті чого було надано відповідний висновок. Як зазначив заступник директора підприємства, після обстеження ділянки жодних ознак наявності культурного шару в котловані немає.Попри це, у жовтні 2024 року Департамент культури, молоді та спорту видав припис про зупинку будівельних робіт на ділянці, заявляючи протилежне. Забудовник «Містобудконцепт» з цим не погодився та звернувся до суду, зазначивши, що ділянка не входить до переліку об'єктів культурної спадщини, а будівництво здійснюється згідно з погодженням центрального органу охорони культурної спадщини – Міністерства культури України.Дослідивши аргументи сторін та надані документи, Волинський окружний адміністративний суд 20 грудня 2024 року прийняв рішення визнати протиправним та скасувати припис Департаменту культури, молоді та спорту від 18.10.2024 про зупинку будівництва.Представники департаменту подали апеляцію, проте суд у Львові проаналізував рішення першої інстанції та дійшов висновку, що воно законне – в задоволенні апеляційної скарги департаменту відмовили.«Як правильно встановлено судом (першої інстанції, – ВН) і не оспорюється Апелянтом (департаментом ОВА, – ВН), відомостей про те, що безпосередньо такий об’єкт, як «пам’ятка археології Луцьк-5 на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку» або конкретна земельна ділянка в м. Луцьку по вул. Кафедральна, 13 занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України Відповідач суду не надав, що відповідно, виключає наявність у нього повноважень на видання припису щодо припинення будівельних робіт <…> Тому проведення ТзОВ «Містобудконцепт» будівельних робіт на об’єкті будівництва «Нове будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Кафедральна, 13 у м. Луцьку» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства», – йдеться у рішенні апеляційного суду.У ТОВ «Містобудконцепт» зазначають, що у період дії скасованого припису вони понесли збитків на 165 тисяч гривень, що підтверджується договорами, актами виконаних робіт та платіжними документами. Тому забудовник подав заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України (протидія законній господарській діяльності, вчинена службовою особою з використанням службового становища).«Своїми незаконними діями Олександ Хвіщук вимагав отримання не передбаченої законом дозвільної документації та проведення археологічних досліджень, які вже були проведені», – зазначає представник забудовника та додає, що подробиці цієї справи встановлює поліція.

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