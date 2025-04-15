На Волині з липня збільшать напругу в розетках

На Волині з липня збільшать напругу в розетках
Новий стандарт напруги в розетках буде з 1 липня у всіх регіонах України. Споживачі зміни не помітять, повідомило «Волиньобленерго» у відповіді на запит.

Навіщо це роблять

В середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла постанову № 550 від 15.04.2025 року, якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача — із 220 до 230 вольтів, повідомляє misto.media.

Україна переходить на новий стандарт, аби об’єднати енергосистему та ринок електроенергії з європейським.

Яким буде новий стандарт

Замість теперішніх 220/380 вольт новий стандарт напруги в мережі буде 230/400.

За словами енергетиків, більшість сучасних приладів можуть працювати у межах 210-240 вольт.

На тариф таке нововведення не вплине.

Відхилення напруги можуть бути в межах 10% від номінального значення 230 вольтів (від 207 до 253 вольт).

Що кажуть волинські енергетики

На Волині ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Зокрема:

буде краща стабільність електропостачання;

зменшиться ризик пошкодження побутової техніки, чутливої до перепадів напруги;

знизиться потреба у використанні стабілізаторів напруги;

підвищиться енергоефективність;

зменшиться навантаження на енергосистему.

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Теги: напруга, волинь
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