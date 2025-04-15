На Волині з липня збільшать напругу в розетках
Сьогодні, 22:12
Новий стандарт напруги в розетках буде з 1 липня у всіх регіонах України. Споживачі зміни не помітять, повідомило «Волиньобленерго» у відповіді на запит.
Навіщо це роблять
В середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла постанову № 550 від 15.04.2025 року, якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача — із 220 до 230 вольтів, повідомляє misto.media.
Україна переходить на новий стандарт, аби об’єднати енергосистему та ринок електроенергії з європейським.
Яким буде новий стандарт
Замість теперішніх 220/380 вольт новий стандарт напруги в мережі буде 230/400.
За словами енергетиків, більшість сучасних приладів можуть працювати у межах 210-240 вольт.
На тариф таке нововведення не вплине.
Відхилення напруги можуть бути в межах 10% від номінального значення 230 вольтів (від 207 до 253 вольт).
Що кажуть волинські енергетики
На Волині ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Зокрема:
буде краща стабільність електропостачання;
зменшиться ризик пошкодження побутової техніки, чутливої до перепадів напруги;
знизиться потреба у використанні стабілізаторів напруги;
підвищиться енергоефективність;
зменшиться навантаження на енергосистему.
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Навіщо це роблять
В середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла постанову № 550 від 15.04.2025 року, якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача — із 220 до 230 вольтів, повідомляє misto.media.
Україна переходить на новий стандарт, аби об’єднати енергосистему та ринок електроенергії з європейським.
Яким буде новий стандарт
Замість теперішніх 220/380 вольт новий стандарт напруги в мережі буде 230/400.
За словами енергетиків, більшість сучасних приладів можуть працювати у межах 210-240 вольт.
На тариф таке нововведення не вплине.
Відхилення напруги можуть бути в межах 10% від номінального значення 230 вольтів (від 207 до 253 вольт).
Що кажуть волинські енергетики
На Волині ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Зокрема:
буде краща стабільність електропостачання;
зменшиться ризик пошкодження побутової техніки, чутливої до перепадів напруги;
знизиться потреба у використанні стабілізаторів напруги;
підвищиться енергоефективність;
зменшиться навантаження на енергосистему.
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