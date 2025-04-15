На Волині з липня збільшать напругу в розетках





Навіщо це роблять



В середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла постанову № 550 від 15.04.2025 року, якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача — із 220 до 230 вольтів, повідомляє



Україна переходить на новий стандарт, аби об’єднати енергосистему та ринок електроенергії з європейським.



Яким буде новий стандарт



Замість теперішніх 220/380 вольт новий стандарт напруги в мережі буде 230/400.



За словами енергетиків, більшість сучасних приладів можуть працювати у межах 210-240 вольт.



На тариф таке нововведення не вплине.



Відхилення напруги можуть бути в межах 10% від номінального значення 230 вольтів (від 207 до 253 вольт).



Що кажуть волинські енергетики



На Волині ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Зокрема:



буде краща стабільність електропостачання;



зменшиться ризик пошкодження побутової техніки, чутливої до перепадів напруги;



знизиться потреба у використанні стабілізаторів напруги;



підвищиться енергоефективність;



зменшиться навантаження на енергосистему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий стандарт напруги в розетках буде з 1 липня у всіх регіонах України. Споживачі зміни не помітять, повідомило «Волиньобленерго» у відповіді на запит.В середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла постанову № 550 від 15.04.2025 року, якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача — із 220 до 230 вольтів, повідомляє misto.media Україна переходить на новий стандарт, аби об’єднати енергосистему та ринок електроенергії з європейським.Замість теперішніх 220/380 вольт новий стандарт напруги в мережі буде 230/400.За словами енергетиків, більшість сучасних приладів можуть працювати у межах 210-240 вольт.На тариф таке нововведення не вплине.Відхилення напруги можуть бути в межах 10% від номінального значення 230 вольтів (від 207 до 253 вольт).На Волині ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Зокрема:буде краща стабільність електропостачання;зменшиться ризик пошкодження побутової техніки, чутливої до перепадів напруги;знизиться потреба у використанні стабілізаторів напруги;підвищиться енергоефективність;зменшиться навантаження на енергосистему.

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