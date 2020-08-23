Була у розшуку: у селищі на Волині знайшли мертвою жінку

Була у розшуку: у селищі на Волині знайшли мертвою жінку
На Ратнівщині 22 квітня 2025 року зникла безвісти Тамара Хомич. Близько 9:00 жінка пішла з дому та досі не повернулась.

Заява до поліції надійшла 25 квітня 2025 року. Про це виданню Район.Ратне розповідає начальник Відділення поліції №2 селища Ратне підполковник поліції Олег Бончак.

Жінку знайшли на околиці селища Ратне мертвою. У поліції зазначили, що слідів насилля у жінки не зафіксували.

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Теги: смерть, жінка, поліція
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