Була у розшуку: у селищі на Волині знайшли мертвою жінку





Заява до поліції надійшла 25 квітня 2025 року. Про це виданню



Жінку знайшли на околиці селища Ратне мертвою. У поліції зазначили, що слідів насилля у жінки не зафіксували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ратнівщині 22 квітня 2025 року зникла безвісти Тамара Хомич. Близько 9:00 жінка пішла з дому та досі не повернулась.Заява до поліції надійшла 25 квітня 2025 року. Про це виданню Район.Ратне розповідає начальник Відділення поліції №2 селища Ратне підполковник поліції Олег Бончак.Жінку знайшли на околиці селища Ратне мертвою. У поліції зазначили, що слідів насилля у жінки не зафіксували.

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