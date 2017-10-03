У Луцьку двоє дітей з підозрою на отруєння чадним газом потрапили до лікарні

У будинку на вулиці Лесі Українки у Луцьку через підозру на отруєння чадним газом до лікарні госпіталізували двох дітей.Про це повідомили у Волинській філії "Газмережі".Бригада аварійно-диспетчерської служби, яка виїжджала на виклик, обстежила помешкання."До нещасного випадку могла призвести зворотна тяга в димовентиляційному каналі під час використання проточного газового водонагрівача, яка, ймовірно, була спричинена одночасним використанням газового приладу та вентиляції", — зазначають фахівці екстреного підрозділу.Довідково: Чадний газ (CO) утворюється при неповному згорянні палива (газу, вугілля, дров тощо). Він не має запаху та кольору, тому його неможливо відчути. Навіть невелика кількість чадного газу може призвести до важкого отруєння або навіть смерті.