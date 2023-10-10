Обрано голову Господарського суду Волинської області
Сьогодні, 20:19
2 травня 2025 року відбулися збори суддів Господарського суду Волинської області, на яких шляхом таємного голосування головою суду було обрано Оксану Слободян.
Про це повідомляє Судова влада України.
Довідка:
Слободян Оксана Геннадіївна народилась 26 травня 1968 року.
Вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» здобула в 1999 році у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.
У 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація «Господарське право»).
У 2004 році закінчила факультет підготовки професійних суддів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра.
Свою професійну юридичну діяльність Оксана Слободян розпочала у Господарському (арбітражному) суді Волинської області з липня 1999 року, працюючи на посадах консультанта, старшого консультанта, а з 2002 року – на посаді помічника судді Господарського суду Волинської області.
У травні 2008 року призначена на посаду судді Господарського суду Волинської області (Указ Президента України № 362 від 15.04.2008).
Згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 квітня 2013 року №209-VII Оксана Геннадіївна обрана на посаду судді безстроково.
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Про це повідомляє Судова влада України.
Довідка:
Слободян Оксана Геннадіївна народилась 26 травня 1968 року.
Вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» здобула в 1999 році у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.
У 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація «Господарське право»).
У 2004 році закінчила факультет підготовки професійних суддів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра.
Свою професійну юридичну діяльність Оксана Слободян розпочала у Господарському (арбітражному) суді Волинської області з липня 1999 року, працюючи на посадах консультанта, старшого консультанта, а з 2002 року – на посаді помічника судді Господарського суду Волинської області.
У травні 2008 року призначена на посаду судді Господарського суду Волинської області (Указ Президента України № 362 від 15.04.2008).
Згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 квітня 2013 року №209-VII Оксана Геннадіївна обрана на посаду судді безстроково.
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