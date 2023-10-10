Обрано голову Господарського суду Волинської області

2 травня 2025 року відбулися збори суддів Господарського суду Волинської області, на яких шляхом таємного голосування головою суду було обраноПро це повідомляє Судова влада України.Слободян Оксана Геннадіївна народилась 26 травня 1968 року.Вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» здобула в 1999 році у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.У 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація «Господарське право»).У 2004 році закінчила факультет підготовки професійних суддів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра.Свою професійну юридичну діяльність Оксана Слободян розпочала у Господарському (арбітражному) суді Волинської області з липня 1999 року, працюючи на посадах консультанта, старшого консультанта, а з 2002 року – на посаді помічника судді Господарського суду Волинської області.У травні 2008 року призначена на посаду судді Господарського суду Волинської області (Указ Президента України № 362 від 15.04.2008).Згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 квітня 2013 року №209-VII Оксана Геннадіївна обрана на посаду судді безстроково.