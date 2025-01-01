Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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