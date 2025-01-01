Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 травня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15°.

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