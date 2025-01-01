На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців кількох населених пунктів на кордоні з рф

На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців кількох населених пунктів на кордоні з рф
На Сумщині неподалік від кордону з Росією просять терміново евакуюватися мешканців кількох населенних пунктів – Білопілля та Ворожби.

Про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - йдеться в повідомленні.

Мельник додав, що записатися на евакуацію можна цілодобово.

Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

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Теги: Росія, Україна, війна
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