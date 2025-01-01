На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців кількох населених пунктів на кордоні з рф
Сьогодні, 19:06
На Сумщині неподалік від кордону з Росією просять терміново евакуюватися мешканців кількох населенних пунктів – Білопілля та Ворожби.
Про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник.
"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - йдеться в повідомленні.
Мельник додав, що записатися на евакуацію можна цілодобово.
Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник.
"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - йдеться в повідомленні.
Мельник додав, що записатися на евакуацію можна цілодобово.
Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців кількох населених пунктів на кордоні з рф
Сьогодні, 19:06
Начальника ТЦК з Рівненщини відправили на фронт після слів про «м'ясні бригади» та про те, що не пустить сина на війну
Сьогодні, 18:02
У Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
Сьогодні, 17:18
Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок
Сьогодні, 16:46