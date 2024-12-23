У Луцьку курсуватиме менше тролейбусів





Про це 5 травня повідомили у Луцькій міській раді, пише



Менше тролейбусів буде на маршрутах:



- №1 “СКФ “Україна” – Корсака Івана – СКФ “Україна” на дві одиниці;



- №2 “Новий ринок” – Корсака Івана – “Новий ринок” на дві одиниці;



- №15 “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” (кільцевий рух)” на дві одиниці;



- №15а “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” (кільцевий рух)” на дві одиниці.



У міській раді просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок електротранспортом.



Довідково: за даними міської ради, в автопарку Луцького підприємства електротранспорту є 42 тролейбуси, які обслуговують 13 маршрутів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 травня, у зв'язку із тимчасовими обмеженнями споживання електроенергії, з 9 до 17 години буде зменшено кількість тролейбусів у Луцьку.Про це 5 травня повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне Менше тролейбусів буде на маршрутах:- №1 “СКФ “Україна” – Корсака Івана – СКФ “Україна” на дві одиниці;- №2 “Новий ринок” – Корсака Івана – “Новий ринок” на дві одиниці;- №15 “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” (кільцевий рух)” на дві одиниці;- №15а “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” (кільцевий рух)” на дві одиниці.У міській раді просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок електротранспортом.за даними міської ради, в автопарку Луцького підприємства електротранспорту є 42 тролейбуси, які обслуговують 13 маршрутів.

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