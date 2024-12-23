У Луцьку курсуватиме менше тролейбусів

У Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
Сьогодні, 5 травня, у зв'язку із тимчасовими обмеженнями споживання електроенергії, з 9 до 17 години буде зменшено кількість тролейбусів у Луцьку.

Про це 5 травня повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Менше тролейбусів буде на маршрутах:

- №1 “СКФ “Україна” – Корсака Івана – СКФ “Україна” на дві одиниці;

- №2 “Новий ринок” – Корсака Івана – “Новий ринок” на дві одиниці;

- №15 “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” (кільцевий рух)” на дві одиниці;

- №15а “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” (кільцевий рух)” на дві одиниці.

У міській раді просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок електротранспортом.

Довідково: за даними міської ради, в автопарку Луцького підприємства електротранспорту є 42 тролейбуси, які обслуговують 13 маршрутів.

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Теги: Луцьк, тролейбуси
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