Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок

Здрок Олександр Петрович, 1996 року народження.



Про це



"Відданий присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок воїн поліг 30.04.2025 року поблизу н.п. Садки, Сумського району Сумської області.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять та шана Герою", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять згодом..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув житель с.Почапи, солдат –, 1996 року народження.Про це повідомили у Любомльській громаді."Відданий присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок воїн поліг 30.04.2025 року поблизу н.п. Садки, Сумського району Сумської області.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять та шана Герою", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять згодом..

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію