Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок

Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок
Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув житель с.Почапи, солдат – Здрок Олександр Петрович, 1996 року народження.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Відданий присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок воїн поліг 30.04.2025 року поблизу н.п. Садки, Сумського району Сумської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять та шана Герою", - йдеться в повідомленні.
Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок

Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять згодом..

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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