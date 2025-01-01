Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО

Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
У селі Сереховичі, центрі однойменної громади на Волині, є своєрідний бузковий тунель.

Про це пише Район.Стара Вижівка.

На частині вулиці Віктора Сагаля, яку перейменували на честь загиблого захисника України, рясно з обох сторін дороги цвіте фіолетовий бузок.

Проїжджаючи цю вулицю, неможливо не звернути увагу на заквітчане місце, яке милує око. Бузкові кущі зачаровують своїм ароматом, вражають красою та ніжністю.
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО

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Теги: бузкова алея, Волинь
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