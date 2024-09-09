У Луцьку затримали 59-річну водійку «під наркотиками»

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 7 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Коротко про деякі з них:У Луцьку, на вулиці Карпенка-Карого, під час дії комендантської години патрульні зупинили автомобіль Skoda. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці — результат 1,55 проміле.У Ковелі, на вулиці Сагайдачного, патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення ПДР. Під час спілкування з 41-річним керманичем поліцейські виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився проходити огляд у медичному закладі. Крім того, інспектори встановили, що водій був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 3 роки.У Луцьку патрульні зупинили автомобіль Infiniti за порушення ПДР. Спілкуючись із 59-річною водійкою, інспектори виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Жінка відмовилася пройти огляд у медичному закладі.У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), а також оформили низку інших адміністративних матеріалів.