На Волині повінчався зі своєю дружиною звільнений з полону воїн Дмитро Климович

На Волині повінчався зі своєю дружиною звільнений з полону воїн Дмитро Климович
На Волині повінчався зі своєю дружиною військовий Дмитро Климович, який пройшов російський полон.

Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"На вихідних мав особливу честь розділити радість важливої події в житті родини звільненого з полону Дмитра Климовича. Напередодні, разом з дружиною, отримали запрошення на церемонію вінчання Дмитра та його обраниці Валентини, а також на таїнство хрещення їхнього сина.

Ця зворушлива подія стала символом незламності духу та віри у майбутнє, після складних обставин, які пережила родина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, торік у вересні Дмитро Климович повернувся із ворожого полону, який тривав довгих два з половиною роки. У перші дні повномасштабного вторгнення його дружина Валентина, яка ось-ось мала народжувати, виїхала із Маріуполя, де на той час проживала молода сім’я, до батьків на Волинь. Маленький син з’явився на світ уже тут, у Володимирі.

"Щиро вітаю молоду сім’ю, бажаю міцного кохання, злагоди та щасливого спільного життя у мирній Україні!" - наголосив Ігор Пальонка.
На Волині повінчався зі своєю дружиною звільнений з полону воїн Дмитро Климович
На Волині повінчався зі своєю дружиною звільнений з полону воїн Дмитро Климович
На Волині повінчався зі своєю дружиною звільнений з полону воїн Дмитро Климович

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Теги: Волинь, воїн, вінчання
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