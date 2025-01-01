На Волині повінчався зі своєю дружиною звільнений з полону воїн Дмитро Климович

Дмитро Климович, який пройшов російський полон.



Про це Ігор Пальонка.



"На вихідних мав особливу честь розділити радість важливої події в житті родини звільненого з полону Дмитра Климовича. Напередодні, разом з дружиною, отримали запрошення на церемонію вінчання Дмитра та його обраниці Валентини, а також на таїнство хрещення їхнього сина.



Ця зворушлива подія стала символом незламності духу та віри у майбутнє, після складних обставин, які пережила родина", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, торік у вересні Дмитро Климович повернувся із ворожого полону, який тривав довгих два з половиною роки. У перші дні повномасштабного вторгнення його дружина Валентина, яка ось-ось мала народжувати, виїхала із Маріуполя, де на той час проживала молода сім’я, до батьків на Волинь. Маленький син з’явився на світ уже тут, у Володимирі.



"Щиро вітаю молоду сім’ю, бажаю міцного кохання, злагоди та щасливого спільного життя у мирній Україні!" - наголосив Ігор Пальонка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині повінчався зі своєю дружиною військовий, який пройшов російський полон.Про це повідомляє міський голова Володимира"На вихідних мав особливу честь розділити радість важливої події в житті родини звільненого з полону Дмитра Климовича. Напередодні, разом з дружиною, отримали запрошення на церемонію вінчання Дмитра та його обраниці, а також на таїнство хрещення їхнього сина.Ця зворушлива подія стала символом незламності духу та віри у майбутнє, після складних обставин, які пережила родина", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, торік у вересні Дмитро Климович повернувся із ворожого полону, який тривав довгих два з половиною роки. У перші дні повномасштабного вторгнення його дружина Валентина, яка ось-ось мала народжувати, виїхала із Маріуполя, де на той час проживала молода сім’я, до батьків на Волинь. Маленький син з’явився на світ уже тут, у Володимирі."Щиро вітаю молоду сім’ю, бажаю міцного кохання, злагоди та щасливого спільного життя у мирній Україні!" - наголосив Ігор Пальонка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію