На Волині повінчався зі своєю дружиною звільнений з полону воїн Дмитро Климович
Сьогодні, 15:44
На Волині повінчався зі своєю дружиною військовий Дмитро Климович, який пройшов російський полон.
Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"На вихідних мав особливу честь розділити радість важливої події в житті родини звільненого з полону Дмитра Климовича. Напередодні, разом з дружиною, отримали запрошення на церемонію вінчання Дмитра та його обраниці Валентини, а також на таїнство хрещення їхнього сина.
Ця зворушлива подія стала символом незламності духу та віри у майбутнє, після складних обставин, які пережила родина", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, торік у вересні Дмитро Климович повернувся із ворожого полону, який тривав довгих два з половиною роки. У перші дні повномасштабного вторгнення його дружина Валентина, яка ось-ось мала народжувати, виїхала із Маріуполя, де на той час проживала молода сім’я, до батьків на Волинь. Маленький син з’явився на світ уже тут, у Володимирі.
"Щиро вітаю молоду сім’ю, бажаю міцного кохання, злагоди та щасливого спільного життя у мирній Україні!" - наголосив Ігор Пальонка.
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Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"На вихідних мав особливу честь розділити радість важливої події в житті родини звільненого з полону Дмитра Климовича. Напередодні, разом з дружиною, отримали запрошення на церемонію вінчання Дмитра та його обраниці Валентини, а також на таїнство хрещення їхнього сина.
Ця зворушлива подія стала символом незламності духу та віри у майбутнє, після складних обставин, які пережила родина", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, торік у вересні Дмитро Климович повернувся із ворожого полону, який тривав довгих два з половиною роки. У перші дні повномасштабного вторгнення його дружина Валентина, яка ось-ось мала народжувати, виїхала із Маріуполя, де на той час проживала молода сім’я, до батьків на Волинь. Маленький син з’явився на світ уже тут, у Володимирі.
"Щиро вітаю молоду сім’ю, бажаю міцного кохання, злагоди та щасливого спільного життя у мирній Україні!" - наголосив Ігор Пальонка.
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