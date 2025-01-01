10 закладів профтехосвіти на Волині отримають фінансування на модернізацію майстерень





Загальна сума субвенції — 68 мільйонів гривень, ще понад 23 мільйони гривень дофінансовують з обласного бюджету, місцевих бюджетів територіальних громад, бізнесу, а також спецкоштів закладів профтехосвіти, розповів Олександр Ткачук.



З його слів, перші ремонтні роботи розпочнуться найближчим часом.



Оновлення навчально-практичної бази відбувається у межах проєкту 100 майстерень.



Заклади, які отримають субвенцію:



Володимир-Волинський центр професійної освіти;



Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради;



Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька;



Відокремлений структурний підрозділ "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій";



Володимир-Волинський фаховий коледж;



Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради;



Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради;



Державний професійно-технічний навчальний заклад "Камінь-Каширське вище професійне училище";



Старовижівський професійний ліцей;



Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради.



В оновлених просторах учні зможуть опановувати такі професії, як майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, вишивальник, верстатник деревообробних верстатів, муляр, штукатур, маляр, лицювальник-плиточник, електромонтер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 закладів профтехосвіти на Волині отримають фінансування на модернізацію майстерень. Загальна сума державних коштів — 44 698 000 гривень.Загальна сума субвенції — 68 мільйонів гривень, ще понад 23 мільйони гривень дофінансовують з обласного бюджету, місцевих бюджетів територіальних громад, бізнесу, а також спецкоштів закладів профтехосвіти, розповів Суспільному заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністраціїЗ його слів, перші ремонтні роботи розпочнуться найближчим часом.Оновлення навчально-практичної бази відбувається у межах проєкту 100 майстерень.Заклади, які отримають субвенцію:Володимир-Волинський центр професійної освіти;Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради;Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька;Відокремлений структурний підрозділ "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій";Володимир-Волинський фаховий коледж;Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради;Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради;Державний професійно-технічний навчальний заклад "Камінь-Каширське вище професійне училище";Старовижівський професійний ліцей;Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради.В оновлених просторах учні зможуть опановувати такі професії, як майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, вишивальник, верстатник деревообробних верстатів, муляр, штукатур, маляр, лицювальник-плиточник, електромонтер.

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