10 закладів профтехосвіти на Волині отримають фінансування на модернізацію майстерень
Сьогодні, 15:06
10 закладів профтехосвіти на Волині отримають фінансування на модернізацію майстерень. Загальна сума державних коштів — 44 698 000 гривень.
Загальна сума субвенції — 68 мільйонів гривень, ще понад 23 мільйони гривень дофінансовують з обласного бюджету, місцевих бюджетів територіальних громад, бізнесу, а також спецкоштів закладів профтехосвіти, розповів Суспільному заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Ткачук.
З його слів, перші ремонтні роботи розпочнуться найближчим часом.
Оновлення навчально-практичної бази відбувається у межах проєкту 100 майстерень.
Заклади, які отримають субвенцію:
Володимир-Волинський центр професійної освіти;
Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради;
Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька;
Відокремлений структурний підрозділ "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій";
Володимир-Волинський фаховий коледж;
Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради;
Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради;
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Камінь-Каширське вище професійне училище";
Старовижівський професійний ліцей;
Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради.
В оновлених просторах учні зможуть опановувати такі професії, як майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, вишивальник, верстатник деревообробних верстатів, муляр, штукатур, маляр, лицювальник-плиточник, електромонтер.
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Загальна сума субвенції — 68 мільйонів гривень, ще понад 23 мільйони гривень дофінансовують з обласного бюджету, місцевих бюджетів територіальних громад, бізнесу, а також спецкоштів закладів профтехосвіти, розповів Суспільному заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Ткачук.
З його слів, перші ремонтні роботи розпочнуться найближчим часом.
Оновлення навчально-практичної бази відбувається у межах проєкту 100 майстерень.
Заклади, які отримають субвенцію:
Володимир-Волинський центр професійної освіти;
Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради;
Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька;
Відокремлений структурний підрозділ "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій";
Володимир-Волинський фаховий коледж;
Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради;
Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради;
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Камінь-Каширське вище професійне училище";
Старовижівський професійний ліцей;
Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради.
В оновлених просторах учні зможуть опановувати такі професії, як майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, вишивальник, верстатник деревообробних верстатів, муляр, штукатур, маляр, лицювальник-плиточник, електромонтер.
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