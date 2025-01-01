10 закладів профтехосвіти на Волині отримають фінансування на модернізацію майстерень

10 закладів профтехосвіти на Волині отримають фінансування на модернізацію майстерень
10 закладів профтехосвіти на Волині отримають фінансування на модернізацію майстерень. Загальна сума державних коштів — 44 698 000 гривень.

Загальна сума субвенції — 68 мільйонів гривень, ще понад 23 мільйони гривень дофінансовують з обласного бюджету, місцевих бюджетів територіальних громад, бізнесу, а також спецкоштів закладів профтехосвіти, розповів Суспільному заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Ткачук.

З його слів, перші ремонтні роботи розпочнуться найближчим часом.

Оновлення навчально-практичної бази відбувається у межах проєкту 100 майстерень.

Заклади, які отримають субвенцію:

Володимир-Волинський центр професійної освіти;

Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради;

Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька;

Відокремлений структурний підрозділ "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій";

Володимир-Волинський фаховий коледж;

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради;

Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради;

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Камінь-Каширське вище професійне училище";

Старовижівський професійний ліцей;

Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради.

В оновлених просторах учні зможуть опановувати такі професії, як майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, вишивальник, верстатник деревообробних верстатів, муляр, штукатур, маляр, лицювальник-плиточник, електромонтер.

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Теги: Волинь, училища
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