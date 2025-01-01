Засудили ватажка банди, який створив масштабну нарколабораторію в селі на Волині. ВІДЕО





Фінальне



Тоді волинянину було 30 років, але попри досить молодий вік на той момент він вже був засуджений за аналогічні злочини. Замість того, щоб стати на шлях виправлення, чоловік вирішив і далі займатися незаконним промислом.



Як все було?

Для своєї нелегальної діяльності підсудний придбав три усамітнені будинки в Горохівському районі, розташовані подалі від людського ока. Саме там він і облаштував свої нарколабораторії для виготовлення прекурсору «фенілнітропропен».



Згодом, до злочинної діяльності горохівчанин залучив ще чотирьох осіб (двоє з яких місцеві мешканці), утворивши організовану групу. Сам він виступав ватажком банди, відповідаючи за виготовлення прекурсору та координацію дій. Іншим учасникам доручав додаткові завдання: фасування забороненої речовини, її збут, закупка хімічного обладнання тощо.



Для продажу зловмисники використовували Telegram-канал, а також мобільні додатки Viber та WhatsApp. Препарати надсилали поштою, використовуючи фейкові профілі з вигаданими іменами та постійно змінюючи сім-карти й телефони.



Збут здійснювався у щонайменше семи областях України: Волинській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській.





Гучне затримання

Так тривало близько шести місяців, поки у червні 2021-го злочинну групу не накрив Департамент боротьби з наркозлочинністю.



Тоді правоохоронці повідомляли, що в результаті проведення санкціонованих обшуків в нарколабораторіях було вилучено понад 30 кілограмів готового фенілнітропропену та 160 літрів інших прекурсорів. Вартість вилученого за цінами чорного ринку перевищувала 4 мільйони гривень.



За даними поліції, потужності лабораторії дозволяли зловмисникам виготовляти щомісяця понад 30 кілограмів прекурсору, а відтак отримувати понад мільйон гривень прибутку.







Суд та вирок

Суд визнав ватажка банди винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України.



В сукупності йому призначили покарання 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов’язані з обігом наркотичних і психотропних речовин, строком на 3 роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівський районний суд виніс вирок жителю одного з сіл, який створив масштабну лабораторію для виготовлення прекурсорів та збував їх по всіх куточках України.Фінальне слухання у цій справі відбулося 28 квітня 2025 року. Але самі злочини чоловік вчиняв упродовж 2020-2021 років.Тоді волинянину було 30 років, але попри досить молодий вік на той момент він вже був засуджений за аналогічні злочини. Замість того, щоб стати на шлях виправлення, чоловік вирішив і далі займатися незаконним промислом.Для своєї нелегальної діяльності підсудний придбав три усамітнені будинки в Горохівському районі, розташовані подалі від людського ока. Саме там він і облаштував свої нарколабораторії для виготовлення прекурсору «фенілнітропропен».Згодом, до злочинної діяльності горохівчанин залучив ще чотирьох осіб (двоє з яких місцеві мешканці), утворивши організовану групу. Сам він виступав ватажком банди, відповідаючи за виготовлення прекурсору та координацію дій. Іншим учасникам доручав додаткові завдання: фасування забороненої речовини, її збут, закупка хімічного обладнання тощо.Для продажу зловмисники використовували Telegram-канал, а також мобільні додатки Viber та WhatsApp. Препарати надсилали поштою, використовуючи фейкові профілі з вигаданими іменами та постійно змінюючи сім-карти й телефони.Збут здійснювався у щонайменше семи областях України: Волинській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській.Так тривало близько шести місяців, поки у червні 2021-го злочинну групу не накрив Департамент боротьби з наркозлочинністю.Тоді правоохоронці повідомляли, що в результаті проведення санкціонованих обшуків в нарколабораторіях було вилучено понад 30 кілограмів готового фенілнітропропену та 160 літрів інших прекурсорів. Вартість вилученого за цінами чорного ринку перевищувала 4 мільйони гривень.За даними поліції, потужності лабораторії дозволяли зловмисникам виготовляти щомісяця понад 30 кілограмів прекурсору, а відтак отримувати понад мільйон гривень прибутку.Суд визнав ватажка банди винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України.В сукупності йому призначили покарання 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов’язані з обігом наркотичних і психотропних речовин, строком на 3 роки.

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