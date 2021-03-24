Двоє волинян підпалили ліс та вдарили ножем лісника

Підпалили ліс та побили лісника – двоє волинян постануть перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 19-річним та 20-річним жителями села Матейки Луцького району за попередньою змовою групою осіб пошкодження лісових масивів вогнем та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 245, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України ).За даними слідства, пізно увечері 5 березня 2025 року зловмисники, прихопивши із собою бензин та знайдені на звалищі шини, мотоциклом приїхали в ліс неподалік рідного села.Там вони, використовуючи бензин, підпалили шини і суху траву.Вогнище знищило 0,7 га лісового масиву Тельчівського лісництва Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», заподіявши збитки у розмірі понад 23 тисячі гривень.Незаконні дії молодиків були викриті лісничим, який намагався затримати паліїв, проте вони, завдавши йому ударів ногами й руками та ножового поранення, втекли.Далі – слово за судом.