Двоє волинян підпалили ліс та вдарили ножем лісника

Двоє волинян підпалили ліс та вдарили ножем лісника
Підпалили ліс та побили лісника – двоє волинян постануть перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 19-річним та 20-річним жителями села Матейки Луцького району за попередньою змовою групою осіб пошкодження лісових масивів вогнем та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 245, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України ).

За даними слідства, пізно увечері 5 березня 2025 року зловмисники, прихопивши із собою бензин та знайдені на звалищі шини, мотоциклом приїхали в ліс неподалік рідного села.

Там вони, використовуючи бензин, підпалили шини і суху траву.

Вогнище знищило 0,7 га лісового масиву Тельчівського лісництва Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», заподіявши збитки у розмірі понад 23 тисячі гривень.

Незаконні дії молодиків були викриті лісничим, який намагався затримати паліїв, проте вони, завдавши йому ударів ногами й руками та ножового поранення, втекли.

Далі – слово за судом.

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Теги: ліс, підпал, Волинь
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