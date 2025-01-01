Як фсб вербує українців через ТікТок: реальна історія від СБУ

Працівники СБУ затримали, яку завербували у ТікТок. Жінка шпигувала для ворога на Донеччині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала ще одну агентку фсб на Донеччині. Нею виявилася 43-річна місцева працівниця вугледобувного підприємства, яка коригувала ворожий вогонь на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.Як встановило розслідування, окупанти завербували жінку, коли помітили її «онлайн-ефіри» у ТікТок. Згодом для конспіративної комунікації з куратором від фсб агентка перейшла на інший «канал зв’язку» в месенджер.За інструкцією російської спецслужби фігурантка обходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, де намагалася виявити локації українських військ.Ворога особливо цікавили «тилові» локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.Контррозвідка Служби безпеки викрила агентку, задокументувала її злочини і затримала на блокпості.На місці події у затриманої вилучено мобільний телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони та контактувала з фсб.За даними слідства, фігурантка є мешканкою прифронтового Мирнограда, який перебуває під постійними обстрілами з боку рашистів.Під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони агентка залишилася у місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб території України.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.