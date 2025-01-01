«Важка, але важлива робота»: розповідь військової із волинської бригади

Сьогодні, 5 травня, відзначають День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України. У волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого цю нелегку роботу виконує старша лейтенанткаПро це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.«В армії жартома кажуть: «Чому ти знову нічого не робиш?». Я думаю, ми належимо до категорії тих військових, яким краще не мати приводу для роботи. Але зараз це не про нас. На жаль…» - каже старша лейтенантка Світлана Калініна - начальниця відділення цивільно-військового співробітництва 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.З початку повномасштабного вторгнення, завдання та функції цієї структури значно розширилися. До вже існуючих додалася надзвичайно важлива та масштабна - служба супроводу.Цей напрямок роботи ЦВС допомагає адаптуватися до цивільного життя тим військовослужбовцям, які повернулися з полону, а також супроводжує лікування та реабілітацію поранених бійців. Наші фахівці дбають, щоб такі військовослужбовці отримували належні виплати та соціальні гарантії без зайвого бюрократичного навантаження.Ще одним напрямком служби супроводу є комунікація з родинами Князівських воїнів. Особлива увага приділяється родинам, безвісти зниклих та полонених. Для цього команда Світлани організовує зустрічі та тематичні заходи, де можна обговорити наболіле, а також знайти спільне розв’язання проблем.«Ми знаходимо вихід із багатьох ситуацій різної складності. У цьому допомагає індивідуальний підхід до кожної родини. Єдине, що не змінюється, – необхідність бути на постійному зв’язку з усіма, про кого піклуємося. Повірте, інколи треба просто вислухати людину та психологічно підтримати. У нас є свій секрет продуктивності в цьому – чудовий колектив, де кожен відповідає за конкретний напрямок і добре розуміє важливість своєї справи. Тому в підсумку маємо доволі якісний результат. Цьому сприяє й належна підготовка кожного військовослужбовця нашого відділення на курсах підвищення кваліфікації», - каже військова.Пані Світлана додає, що соціальний супровід – це не лише робота її колективу. Лише злагоджена робота всіх служб військової частини дає результат.