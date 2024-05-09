«Битва за життя сина почалась в день його народження»: мама хлопчика з Ковеля просить допомоги у лікуванні

«Битва за життя сина почалась в день його народження»: мама хлопчика з Ковеля просить допомоги у лікуванні
Мама Володимира Рубіновського з Ковеля звертається до усіх небайдужих за допомогою у зборі коштів на лікування сина. 9 травня Володимиру виповниться 17 років, він хворіє з дитинства на ДЦП.

Про це Руслана Рубіновська написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"З історії хвороби Рубіновського Володимира: проходив 18-й курс інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за системою проф. Козявкіна з 31.03.2025 по 09.04.2025 р.

Діагноз: ДЦП: синдром спастичного тетрапарезу в стадії самостійної ходи, в фазі вставання біля опори.

Дитина народилась з вагою 1600 г. Проводилася інтенсивна терапія на протязі 30 днів. Хворіє з народження. Ранній психомоторний розвиток із затримкою. Відновне лікування отримував по місцю проживання. Після 17-го курсу реабілітації в нашій клініці в листопаді 2024 року стан хворого з позитивною динамікою: впевненіший при ходьбі, долає більшу відстань. В межкурсовий період отримував гімнастику", - розповіли в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна, що знаходиться у Трускавці.

"Моя битва за життя і здоров'я мого Вови розпочалася в день його народження. З перших хвилин син бореться за своє життя без болю, без страждань, за свою самостійність і незалежність. Сама я не можу оплатити вартість лікування. Якщо це в ваших силах, БУДЬ ЛАСКА, ДОПОМОЖІТЬ ВОВІ ОТРИМАТИ ТАКЕ НЕОБХІДНЕ ЙОМУ ЛІКУВАННЯ. Навіть 10, 20 чи 50 грн, подаровані небайдужими людьми, наближають мого хлопчика до його мети - здорового, щасливого життя. Щиро дякуємо всім благодійникам за допомогу. Наша безмежна вдячність і наші молитви завжди з вами", - звертається мама.
«Битва за життя сина почалась в день його народження»: мама хлопчика з Ковеля просить допомоги у лікуванні

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Рубіновська Руслана Сергіївна.
«Битва за життя сина почалась в день його народження»: мама хлопчика з Ковеля просить допомоги у лікуванні
«Битва за життя сина почалась в день його народження»: мама хлопчика з Ковеля просить допомоги у лікуванні
«Битва за життя сина почалась в день його народження»: мама хлопчика з Ковеля просить допомоги у лікуванні
«Битва за життя сина почалась в день його народження»: мама хлопчика з Ковеля просить допомоги у лікуванні
«Битва за життя сина почалась в день його народження»: мама хлопчика з Ковеля просить допомоги у лікуванні

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Теги: Волинь, Ковель, дитина, допомога
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