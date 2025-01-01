Збирають підписи під петицією про нагороду для полеглого спецпризначенця з Волині
Сьогодні, 12:08
Триває збір підписів під петицією до президента Володимира Зеленського присвоїти звання «Герой України» посмертно військовослужбовцю Миколі Генелюку з Волині.
Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала Ірина Генелюк.
Солдат Генелюк Микола Петрович загинув 16 червня 2024 року, потрапивши під ворожий вогонь при виконанні завдань по недопущенню просування противника поблизу Красногорівки на Донеччині.
У захисника лишилися син та дружина.
Народився Микола Генелюк в с.Воротнів Луцького району та навчався в місцевій школі. Двадцять років пропрацював водієм спецтехніки.
У січні 2024 року був призваний до війська. Із квітня виконував бойові завдання на Донеччині, а саме на Покровському напрямку.
Генелюк Микола Петрович був заступником командира бойової машини в підрозділі спеціального призначення.
«Він був воїном та боровся за волю і незалежність українського народу. Це людина честі мужності для багатьох, зразок незламності та міцності духу, завжди допомагав усім, хто цього потребував, був справжнім другом, побратимом. Микола мав багато планів, які не встиг втілити у життя. Генелюк Микола Петрович віддав своє життя, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. Захищав рідну землю ціною власного життя», - йдеться у зверненні.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала Ірина Генелюк.
Солдат Генелюк Микола Петрович загинув 16 червня 2024 року, потрапивши під ворожий вогонь при виконанні завдань по недопущенню просування противника поблизу Красногорівки на Донеччині.
У захисника лишилися син та дружина.
Народився Микола Генелюк в с.Воротнів Луцького району та навчався в місцевій школі. Двадцять років пропрацював водієм спецтехніки.
У січні 2024 року був призваний до війська. Із квітня виконував бойові завдання на Донеччині, а саме на Покровському напрямку.
Генелюк Микола Петрович був заступником командира бойової машини в підрозділі спеціального призначення.
«Він був воїном та боровся за волю і незалежність українського народу. Це людина честі мужності для багатьох, зразок незламності та міцності духу, завжди допомагав усім, хто цього потребував, був справжнім другом, побратимом. Микола мав багато планів, які не встиг втілити у життя. Генелюк Микола Петрович віддав своє життя, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. Захищав рідну землю ціною власного життя», - йдеться у зверненні.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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