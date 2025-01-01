У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Тарасом Корніюком

В обласному центрі Волині завтра, 6 травня, відбудеться похоронПро це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.У вівторок, 6 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Корніюком Тарасом Анатолійовичем (04.08.1986 року народження), який загинув 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.