У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Тарасом Корніюком

У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Тарасом Корніюком
В обласному центрі Волині завтра, 6 травня, відбудеться похорон полеглого військовослужбовця Тараса Корніюка.

Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.

У вівторок, 6 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Корніюком Тарасом Анатолійовичем (04.08.1986 року народження), який загинув 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.

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Теги: загиблі, війна
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