На боротьбу з американським білим метеликом у Луцькій громаді виділили 100 тисяч гривень





Про це у коментарі Олег Гелета. За ці гроші у населених пунктах громади планують провести ряд карантинних заходів для ліквідації шкідника.



"Минулого і позаминулого року ми ставили феромонні пастки. Тобто, заманювали метелика, дивилися, скільки його там є. Також обрізали пошкоджені гусінню гілки та дробили це все спеціальними подрібнювачами", — говорить заступник начальника.



За словами Олега Гелети, Держпродспоживслужба у Волинській області радить спалювати уражені шкідником гілки та гнізда, як це робила місцева влада торік у Ковелі. Але спалювання у Луцьку, каже, заборонено "Правилами благоустрою міста".



"Масова поява гусениці спостерігається в кінці травня. Взимку його немає, ховається в корі дерев. А зараз починається перша стадія американського білого метелика, він якраз починає вилазити. Ми стараємося, якщо вже і палити, то вивозимо і робимо це поблизу полігону у Брище чи на майданчиках "Парків і скверів міста Луцька", — розповідає еколог.



Додає: площу ураження американським білим метеликом на території Луцької громади поки не рахували. Пошкодження на рослинах, зі слів Олега Гелети, будуть помітні після першої стадії метелика. Три роки тому найбільше уражених дерев екологи фіксували в районах Цукрового заводу та Вересневого у Луцьку.



Що відомо про американського білого метелика на Волині



Вперше американського білого метелика виявили у 2019 році у місті Рожище. З того часу на Волині п'ятий рік триває карантин через нашестя шкідника.



Станом на початок літа 2024 року карантин діяв у 44 селах Волинської області на площі понад 44 тисячі 306 гектарів. Наприкінці червня на Ковельщині виявили нову зону поширення шкідника — у селі Вербка. Карантин запровадили на площі понад 267 гектарів. На боротьбу з американським білим метеликом Ковельська міська рада виділила пів мільйона гривень.



Довідково: американський білий метелик — це агресивний шкідник, що пошкоджує понад 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх, плодові дерева. Поширюється на відстань від 25 до 40 км, тривалість життя комахи — 6-14 діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2025 році на боротьбу з американським білим метеликом на території Луцької громади виділили 100 тисяч гривень з міського бюджету.Про це у коментарі Суспільному розповів заступник начальника управління екології Луцької міськради. За ці гроші у населених пунктах громади планують провести ряд карантинних заходів для ліквідації шкідника."Минулого і позаминулого року ми ставили феромонні пастки. Тобто, заманювали метелика, дивилися, скільки його там є. Також обрізали пошкоджені гусінню гілки та дробили це все спеціальними подрібнювачами", — говорить заступник начальника.За словами Олега Гелети, Держпродспоживслужба у Волинській області радить спалювати уражені шкідником гілки та гнізда, як це робила місцева влада торік у Ковелі. Але спалювання у Луцьку, каже, заборонено "Правилами благоустрою міста"."Масова поява гусениці спостерігається в кінці травня. Взимку його немає, ховається в корі дерев. А зараз починається перша стадія американського білого метелика, він якраз починає вилазити. Ми стараємося, якщо вже і палити, то вивозимо і робимо це поблизу полігону у Брище чи на майданчиках "Парків і скверів міста Луцька", — розповідає еколог.Додає: площу ураження американським білим метеликом на території Луцької громади поки не рахували. Пошкодження на рослинах, зі слів Олега Гелети, будуть помітні після першої стадії метелика. Три роки тому найбільше уражених дерев екологи фіксували в районах Цукрового заводу та Вересневого у Луцьку.Вперше американського білого метелика виявили у 2019 році у місті Рожище. З того часу на Волині п'ятий рік триває карантин через нашестя шкідника.Станом на початок літа 2024 року карантин діяв у 44 селах Волинської області на площі понад 44 тисячі 306 гектарів. Наприкінці червня на Ковельщині виявили нову зону поширення шкідника — у селі Вербка. Карантин запровадили на площі понад 267 гектарів. На боротьбу з американським білим метеликом Ковельська міська рада виділила пів мільйона гривень.американський білий метелик — це агресивний шкідник, що пошкоджує понад 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх, плодові дерева. Поширюється на відстань від 25 до 40 км, тривалість життя комахи — 6-14 діб.

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