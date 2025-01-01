116 дронів та 2 балістичні ракети: росія вночі атакувала Україну

116 дронів та 2 балістичні ракети: росія вночі атакувала Україну
У ніч проти 5 травня російські війська вдарили по Україні за допомогою 116 безпілотників різних типів та двох балістичних ракет «Іскандер».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Загалом збити вдалося збиття 42 ударних дрони на сході, півночі та півдні країни. Ще 21 ворожий безпілотник-імітатор зник із радарів (локаційно втрачений), не завдавши негативних наслідків.

Також від удару двох балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» постраждала Сумська область.

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Теги: Росія, війна
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