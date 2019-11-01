Скільки шкіл на Волині не мають внутрішніх туалетів





Таку відповідь на інформаційний запит



Станом на травень 2025 року без внутрішніх туалетів працюють:



- Борисковичівська гімназія Мар’янівської селищної ради;



- Новопідцаревицька початкова школа Колківської селищної ради;



- Заріччівська початкова школа Колківської селищної ради;



- Кадищенська початкова школа Цуманської селищної ради;



- Новоукраїнська початкова школа-філія опорного закладу “Колківський ліцей” Колківської селищної ради;



- Заклад загальної середньої освіти “Новоберезичівська початкова школа” Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району.



У 2020 році у межах урядової програми “Гідність дитини” із державного бюджету востаннє виділяли гроші для забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти. Тоді для Волині було передбачено понад 110 тисяч гривень.



У 2020 році в 31 школі на Волині не було внутрішніх туалетів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у шести школах відсутні внутрішні вбиральні. Виділення грошей на облаштування туалетних кімнат безпосередньо у будівлях шкіл на 2022-2025 роки у держбюджеті не передбачено.Таку відповідь на інформаційний запит Суспільного надали в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.Станом на травень 2025 року без внутрішніх туалетів працюють:- Борисковичівська гімназія Мар’янівської селищної ради;- Новопідцаревицька початкова школа Колківської селищної ради;- Заріччівська початкова школа Колківської селищної ради;- Кадищенська початкова школа Цуманської селищної ради;- Новоукраїнська початкова школа-філія опорного закладу “Колківський ліцей” Колківської селищної ради;- Заклад загальної середньої освіти “Новоберезичівська початкова школа” Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району.У 2020 році у межах урядової програми “Гідність дитини” із державного бюджету востаннє виділяли гроші для забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти. Тоді для Волині було передбачено понад 110 тисяч гривень.У 2020 році в 31 школі на Волині не було внутрішніх туалетів.

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