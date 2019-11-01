Скільки шкіл на Волині не мають внутрішніх туалетів

Скільки шкіл на Волині не мають внутрішніх туалетів
На Волині у шести школах відсутні внутрішні вбиральні. Виділення грошей на облаштування туалетних кімнат безпосередньо у будівлях шкіл на 2022-2025 роки у держбюджеті не передбачено.

Таку відповідь на інформаційний запит Суспільного надали в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

Станом на травень 2025 року без внутрішніх туалетів працюють:

- Борисковичівська гімназія Мар’янівської селищної ради;

- Новопідцаревицька початкова школа Колківської селищної ради;

- Заріччівська початкова школа Колківської селищної ради;

- Кадищенська початкова школа Цуманської селищної ради;

- Новоукраїнська початкова школа-філія опорного закладу “Колківський ліцей” Колківської селищної ради;

- Заклад загальної середньої освіти “Новоберезичівська початкова школа” Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району.

У 2020 році у межах урядової програми “Гідність дитини” із державного бюджету востаннє виділяли гроші для забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти. Тоді для Волині було передбачено понад 110 тисяч гривень.

У 2020 році в 31 школі на Волині не було внутрішніх туалетів.

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Теги: Волинь, туалети
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