У Луцьку Lexus влетів у дерево: водій у лікарні

У Луцьку Lexus влетів у дерево: водій у лікарні
Упродовж учора, 4 травня, дві дорожньо-транспортні пригоди зареєстровані у Луцьку та Камінь-Каширському районі.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 4 травня, на вулиці Державності в обласному центрі, 61-річний житель Луцької громади, керуючи автомобілем Lexus, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Цього ж дня, у селі Сошичне Камінь-Каширського району, 25-річний житель Сошичненської громади, керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, зіткнувся із попутним автомобілем Audi.

За кермом легковика перебував 37-річний житель Ковеля.

Внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст, його також госпіталізували.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Триває перевірка.

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Теги: ДТП, Луцьк
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