У Луцьку Lexus влетів у дерево: водій у лікарні

Упродовж учора, 4 травня, двізареєстровані у Луцьку та Камінь-Каширському районі.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 4 травня, на вулиці Державності в обласному центрі, 61-річний житель Луцької громади, керуючи автомобілем Lexus, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Цього ж дня, у селі Сошичне Камінь-Каширського району, 25-річний житель Сошичненської громади, керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, зіткнувся із попутним автомобілем Audi.За кермом легковика перебував 37-річний житель Ковеля.Внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст, його також госпіталізували.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Триває перевірка.