Якщо Трамп не схилить путіна до миру, ЄС подвоїть військову підтримку України
Сьогодні, 10:28
Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.
Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна.
Він нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.
"Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко - значно збільшивши нашу військову підтримку України", - заявив Кубілюс.
Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.
"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", - написав він.
Кубілюс звернув увагу на новий інструмент - безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії "миру через силу".
"Безпекові кредити - це сила для України!", - наголосив чиновник.
Минулого року Україна та Данія створили нову ініціативу для інвестицій на виробництво вітчизняного озброєння. В рамках проекту партнери направляють кошти на українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій.
До ініціативи вже приєдналися Литва та Швеція. Литва виділяє 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", а Швеція надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.
А вже у березні цього року Міністерство оборони Данії заявило про намір виділити майже 40 млн євро на інноваційний фонд, який підтримає потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.
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Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна.
Він нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.
"Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко - значно збільшивши нашу військову підтримку України", - заявив Кубілюс.
Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.
"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", - написав він.
Кубілюс звернув увагу на новий інструмент - безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії "миру через силу".
"Безпекові кредити - це сила для України!", - наголосив чиновник.
Минулого року Україна та Данія створили нову ініціативу для інвестицій на виробництво вітчизняного озброєння. В рамках проекту партнери направляють кошти на українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій.
До ініціативи вже приєдналися Литва та Швеція. Литва виділяє 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", а Швеція надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.
А вже у березні цього року Міністерство оборони Данії заявило про намір виділити майже 40 млн євро на інноваційний фонд, який підтримає потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.
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