Якщо Трамп не схилить путіна до миру, ЄС подвоїть військову підтримку України

Якщо Трамп не схилить путіна до миру, ЄС подвоїть військову підтримку України
Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна.

Він нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

"Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко - значно збільшивши нашу військову підтримку України", - заявив Кубілюс.

Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.

"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", - написав він.

Кубілюс звернув увагу на новий інструмент - безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії "миру через силу".

"Безпекові кредити - це сила для України!", - наголосив чиновник.

Минулого року Україна та Данія створили нову ініціативу для інвестицій на виробництво вітчизняного озброєння. В рамках проекту партнери направляють кошти на українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій.

До ініціативи вже приєдналися Литва та Швеція. Литва виділяє 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", а Швеція надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.

А вже у березні цього року Міністерство оборони Данії заявило про намір виділити майже 40 млн євро на інноваційний фонд, який підтримає потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.

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Теги: військова допомога, Україна
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