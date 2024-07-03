Якщо Трамп не схилить путіна до миру, ЄС подвоїть військову підтримку України

Європейський Союз може суттєво посилити. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу, повідомляє РБК-Україна.Він нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників."Якщоне переконаєукласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко - значно збільшивши нашу військову підтримку України", - заявив Кубілюс.Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат."Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", - написав він.Кубілюс звернув увагу на новий інструмент - безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії "миру через силу"."Безпекові кредити - це сила для України!", - наголосив чиновник.Минулого року Україна та Данія створили нову ініціативу для інвестицій на виробництво вітчизняного озброєння. В рамках проекту партнери направляють кошти на українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій.До ініціативи вже приєдналися Литва та Швеція. Литва виділяє 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", а Швеція надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.А вже у березні цього року Міністерство оборони Данії заявило про намір виділити майже 40 млн євро на інноваційний фонд, який підтримає потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.