Влетів у клумбу та дорожній знак: оприлюднили відео ДТП біля Луцька, у якій загинув 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 13:25
Опублікували відео смертельної аварії біля Луцька, у якій загинув 17-річний хлопець.
Відео дорожньо-транспортної пригоди виданню ВСН надіслали читачі.
Зазначається, що водій мотоцикла KAWASAKI на швидкості влетів у клумбу кільцевого руху та врізався у дорожній знак. Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, ще одного госпіталізували.
Нагадаємо, що у Луцькому районі загинув неповнолітній, ще один хлопець - у реанімації.
Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, інший, 17-річний житель Підгайців, отримав ушкодження, його госпіталізували до реанімації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео дорожньо-транспортної пригоди виданню ВСН надіслали читачі.
Зазначається, що водій мотоцикла KAWASAKI на швидкості влетів у клумбу кільцевого руху та врізався у дорожній знак. Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, ще одного госпіталізували.
Нагадаємо, що у Луцькому районі загинув неповнолітній, ще один хлопець - у реанімації.
Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, інший, 17-річний житель Підгайців, отримав ушкодження, його госпіталізували до реанімації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вони боронять нашу свободу: сталева піхота волинської бригади
Сьогодні, 13:45
Влетів у клумбу та дорожній знак: оприлюднили відео ДТП біля Луцька, у якій загинув 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 13:25
Замах на Стерненка: нападниці оголосили про підозру
Сьогодні, 13:17
На Волині пенсіонер наловив риби на чверть мільйона гривень
Сьогодні, 13:00