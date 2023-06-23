Влетів у клумбу та дорожній знак: оприлюднили відео ДТП біля Луцька, у якій загинув 17-річний мотоцикліст





Відео дорожньо-транспортної пригоди виданню



Зазначається, що водій мотоцикла KAWASAKI на швидкості влетів у клумбу кільцевого руху та врізався у дорожній знак. Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, ще одного госпіталізували.



Нагадаємо, що у Луцькому районі загинув неповнолітній, ще один хлопець - у реанімації.



Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, інший, 17-річний житель Підгайців, отримав ушкодження, його госпіталізували до реанімації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опублікували відео смертельної аварії біля Луцька, у якій загинув 17-річний хлопець.Відео дорожньо-транспортної пригоди виданню ВСН надіслали читачі.Зазначається, що водій мотоцикла KAWASAKI на швидкості влетів у клумбу кільцевого руху та врізався у дорожній знак. Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, ще одного госпіталізували.Нагадаємо, що у Луцькому районі загинув неповнолітній, ще один хлопець - у реанімації.Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, інший, 17-річний житель Підгайців, отримав ушкодження, його госпіталізували до реанімації.

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