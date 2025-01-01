Поліг на Запоріжжі: волиняни попрощалися із Героєм Сергієм Книшем

Поліг на Запоріжжі: волиняни попрощалися із Героєм Сергієм Книшем
У селі Кривлин на Волині краяни вчора, 1 травня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сергія Книша.

Про це у фейсбуці повідомляє Велицький центр культури і дозвілля.

«Небо забирає найкращих: Велицька громада прощалася з Захисником Сергієм Книшем. Вічна Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.

Воїн народився 1979 року в селі Озерне, а після закінчення Озерненської восьмирічної школи разом з родиною переїхав у село Кривлин Велицької громади. Після закінчення училища у Луцьку повернувся в село, де працював різноробочим у фермера в селі Мирин.

Поліг на Запоріжжі: волиняни попрощалися із Героєм Сергієм Книшем


Був мобілізований до ЗСУ у лютому 2025 року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця-санітара гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмового роти гірсько-штурмового батальйону Книша Сергія. 22 квітня 2025 року під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку. Запорізької області. Згодом було підтверджено загибель захисника.

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Теги: загиблі, війна
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