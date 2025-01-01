Поліг на Запоріжжі: волиняни попрощалися із Героєм Сергієм Книшем
Сьогодні, 13:13
У селі Кривлин на Волині краяни вчора, 1 травня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сергія Книша.
Про це у фейсбуці повідомляє Велицький центр культури і дозвілля.
«Небо забирає найкращих: Велицька громада прощалася з Захисником Сергієм Книшем. Вічна Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.
Воїн народився 1979 року в селі Озерне, а після закінчення Озерненської восьмирічної школи разом з родиною переїхав у село Кривлин Велицької громади. Після закінчення училища у Луцьку повернувся в село, де працював різноробочим у фермера в селі Мирин.
Був мобілізований до ЗСУ у лютому 2025 року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця-санітара гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмового роти гірсько-штурмового батальйону Книша Сергія. 22 квітня 2025 року під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку. Запорізької області. Згодом було підтверджено загибель захисника.
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Про це у фейсбуці повідомляє Велицький центр культури і дозвілля.
«Небо забирає найкращих: Велицька громада прощалася з Захисником Сергієм Книшем. Вічна Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.
Воїн народився 1979 року в селі Озерне, а після закінчення Озерненської восьмирічної школи разом з родиною переїхав у село Кривлин Велицької громади. Після закінчення училища у Луцьку повернувся в село, де працював різноробочим у фермера в селі Мирин.
Був мобілізований до ЗСУ у лютому 2025 року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця-санітара гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмового роти гірсько-штурмового батальйону Книша Сергія. 22 квітня 2025 року під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку. Запорізької області. Згодом було підтверджено загибель захисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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