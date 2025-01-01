Поліг на Запоріжжі: волиняни попрощалися із Героєм Сергієм Книшем

У селі Кривлин на Волині краяни вчора, 1 травня, провели в останню путьПро це у фейсбуці повідомляє Велицький центр культури і дозвілля.«Небо забирає найкращих: Велицька громада прощалася з Захисником Сергієм Книшем. Вічна Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.Воїн народився 1979 року в селі Озерне, а після закінчення Озерненської восьмирічної школи разом з родиною переїхав у село Кривлин Велицької громади. Після закінчення училища у Луцьку повернувся в село, де працював різноробочим у фермера в селі Мирин.Був мобілізований до ЗСУ у лютому 2025 року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця-санітара гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмового роти гірсько-штурмового батальйону Книша Сергія. 22 квітня 2025 року під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку. Запорізької області. Згодом було підтверджено загибель захисника.