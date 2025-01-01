Замах на Стерненка: нападниці оголосили про підозру

Сергія Стерненка уже повідомили про підозру.



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Так, нападницю звинувачують у державній зраді та замаху на вбивство. Окрім цього, сьогодні, 2 травня, у Шевченківському райсуді жінці обратимуть запобіжний захід.



Напад на Стерненка



1 травня Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах — він зазнав поранення, але загрози для життя. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».



Це не перший напад на волонтера. Він сам казав, що до 2018 року пережив три замовні замахи. Уперше його побили, підстерігши біля його під’їзду, а вдруге вистрілили в шию з травматичного пістолета.



Третій напад на активіста стався 24 травня 2018 року. Тоді біля будинку активіста в Одесі на нього напали два чоловіки — Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул. Стерненко завдав ножового поранення Кузнецову, від якого той невдовзі помер.



На суді Стерненко наполягав, що захищався від нападу на себе й дівчину. Однак потерпілі та сторона обвинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство. На це нібито вказували «подальші дії» після ударів активіста.



Зрештою, у 2023 році Приморський райсуд Одеси закрив справу проти нього, адже сторона обвинувачення не змогла довести його провини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нападниці на блогера та волонтерауже повідомили про підозру.Про це hromadske повідомили у Офісі генпрокурора.Так, нападницю звинувачують у державній зраді та замаху на вбивство. Окрім цього, сьогодні, 2 травня, у Шевченківському райсуді жінці обратимуть запобіжний захід.1 травня Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах — він зазнав поранення, але загрози для життя. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».Це не перший напад на волонтера. Він сам казав, що до 2018 року пережив три замовні замахи. Уперше його побили, підстерігши біля його під’їзду, а вдруге вистрілили в шию з травматичного пістолета.Третій напад на активіста стався 24 травня 2018 року. Тоді біля будинку активіста в Одесі на нього напали два чоловіки — Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул. Стерненко завдав ножового поранення Кузнецову, від якого той невдовзі помер.На суді Стерненко наполягав, що захищався від нападу на себе й дівчину. Однак потерпілі та сторона обвинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство. На це нібито вказували «подальші дії» після ударів активіста.Зрештою, у 2023 році Приморський райсуд Одеси закрив справу проти нього, адже сторона обвинувачення не змогла довести його провини.

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