На Волині пенсіонер наловив риби на чверть мільйона гривень
Сьогодні, 13:00
У Шацькому районі пенсіонера викрили в незаконному вилові риби на озері Мале Чорне. Ця водойма входить до заповідної зони, де ловити рибу заборонено.
Про це йдеться у вироку Шацького районного суду від 25 квітня.
Сталося все 20 вересня 2024 року. У той день чоловік вийшов на воду човном, закинув сітку довжиною 67 метрів і витягнув чималий улов.
Серед виловленого — 139 карасів, 7 щук та один канадський сомик.
Хоч загальна вага риби була трохи менш ніж 2 кг, екологи оцінили збитки у понад 245 тисяч гривень.
З незаконним уловом чоловіка виявили прикордонники.
Під час слухання пенсіонер визнав свою провину повністю та розкаявся. У суді пояснив, що не має пенсії, живе лише на соціальну допомогу, тому не може одразу сплатити всю суму. Разом із Шацькою селищною радою вони уклали мирову угоду — і він погодився повернути гроші частинами. Суд затвердив цю угоду. Тепер пенсіонер поступово виплачуватиме завдану шкоду.
Крім того, чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України, та призначили йому покарання у виді пробаційного нагляду на строк один рік.
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Про це йдеться у вироку Шацького районного суду від 25 квітня.
Як все було?
Сталося все 20 вересня 2024 року. У той день чоловік вийшов на воду човном, закинув сітку довжиною 67 метрів і витягнув чималий улов.
Серед виловленого — 139 карасів, 7 щук та один канадський сомик.
Хоч загальна вага риби була трохи менш ніж 2 кг, екологи оцінили збитки у понад 245 тисяч гривень.
З незаконним уловом чоловіка виявили прикордонники.
Судовий розгляд
Під час слухання пенсіонер визнав свою провину повністю та розкаявся. У суді пояснив, що не має пенсії, живе лише на соціальну допомогу, тому не може одразу сплатити всю суму. Разом із Шацькою селищною радою вони уклали мирову угоду — і він погодився повернути гроші частинами. Суд затвердив цю угоду. Тепер пенсіонер поступово виплачуватиме завдану шкоду.
Крім того, чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України, та призначили йому покарання у виді пробаційного нагляду на строк один рік.
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Коментарі 1
146 рибин менше 2 кг? Серйозно?
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