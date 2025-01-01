На Волині пенсіонер наловив риби на чверть мільйона гривень





Про це йдеться у



Як все було?

Сталося все 20 вересня 2024 року. У той день чоловік вийшов на воду човном, закинув сітку довжиною 67 метрів і витягнув чималий улов.

Серед виловленого — 139 карасів, 7 щук та один канадський сомик.

Хоч загальна вага риби була трохи менш ніж 2 кг, екологи оцінили збитки у понад 245 тисяч гривень.



З незаконним уловом чоловіка виявили прикордонники.



Судовий розгляд

Під час слухання пенсіонер визнав свою провину повністю та розкаявся. У суді пояснив, що не має пенсії, живе лише на соціальну допомогу, тому не може одразу сплатити всю суму. Разом із Шацькою селищною радою вони уклали мирову угоду — і він погодився повернути гроші частинами. Суд затвердив цю угоду. Тепер пенсіонер поступово виплачуватиме завдану шкоду.



Крім того, чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України, та призначили йому покарання у виді пробаційного нагляду на строк один рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькому районі пенсіонера викрили в незаконному вилові риби на озері Мале Чорне. Ця водойма входить до заповідної зони, де ловити рибу заборонено.Про це йдеться у вироку Шацького районного суду від 25 квітня.Сталося все 20 вересня 2024 року. У той день чоловік вийшов на воду човном, закинув сітку довжиною 67 метрів і витягнув чималий улов.Серед виловленого — 139 карасів, 7 щук та один канадський сомик.Хоч загальна вага риби була трохи менш ніж 2 кг, екологи оцінили збитки у понад 245 тисяч гривень.З незаконним уловом чоловіка виявили прикордонники.Під час слухання пенсіонер визнав свою провину повністю та розкаявся. У суді пояснив, що не має пенсії, живе лише на соціальну допомогу, тому не може одразу сплатити всю суму. Разом із Шацькою селищною радою вони уклали мирову угоду — і він погодився повернути гроші частинами. Суд затвердив цю угоду. Тепер пенсіонер поступово виплачуватиме завдану шкоду.Крім того, чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України, та призначили йому покарання у виді пробаційного нагляду на строк один рік.

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