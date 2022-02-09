У Луцьку оголосили карантин через метеликів

На території Луцької громадичерез поширення американського білого метелика.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Розпорядженнями Волинської ОДА та Луцької РДА запроваджено карантинний режим на території Луцька та населених пунктів Луцького району по регульованому шкідливому організму американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) та затверджено заходи з його локалізації та ліквідації.«З метою запобігання розповсюдження, своєчасній локалізації та ліквідації шкідливого організму Hyphantria cunea Drury інформуємо всіх землевласників, землекористувачів, суб’єктів господарювання про заходи проведення карантинних заходів з його ліквідації», - зазначили у міськраді.Американський білий метелик (АБМ) – надзвичайно шкідливий карантинний організм.Гусениці шкідника повністю об’їдають листя на деревах, утворюють гнізда, обплітаючи гілки павутиною (характерна ознака). Таке пошкодження насаджень призводить до порушення процесів обміну у рослинах та їхнього ослаблення. Окремі рослини ослаблюються та гинуть, особливо при багаторазовому пошкодженні.При запровадженні карантинного режиму в кожному районі розроблені заходи по локалізації та ліквідації АБМ.Батьківщиною американського білого метелика є Північна Америка. В Європу, а саме в Угорщину АБМ був завезений з Північної Америки у 1940 році. В Україні шкідник вперше виявлений у 1952 році у Закарпатській області.Пошкоджує понад 250 видів плодових, декоративних, лісових та інших культур. Особливо сильно ушкоджує шовковицю, клен, горіх, яблуню, грушу, сливу, вишню, черешню, тополю та ін.Метелик розвивається у двох генераціях. Літ першого покоління, що перезимувало, відбувається у травні, а другого — у липні-серпні.