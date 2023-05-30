Ще одна громада на Волині запровадили карантин

Ще одна громада на Волині запровадили карантин
На Волині ще одна громада запровадила карантин через нашестя американського білого метелика.

Про це повідомляє у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.

За поданням головного державного фітосанітарного інспектора області на території селища Ратне Розпорядженням Ковельської районної державної адміністрації від 23.08.2024 року № 112 запроваджено карантинний режим на площі 1240,9 га.

Власники територій, де запроваджено карантинні режими, повинні здійснювати заходи з локалізації та ліквідації американського білого метелика. Адже відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин щодо знищення американського білого метелика покладається на землевласників та землекористувачів, на території яких виявлено карантинного шкідника. Згідно ст. 12, ст. 47 Закону України «Про карантин рослин» правила фітосанітарного контролю є обов’язковими для виконання органами державної влади та особами.

Уперше виявлений у 2019 році на території Волинської області карантинний організм американський білий метелик завдає значної шкоди лісовим і плодовим деревам в області. Площа розповсюдження цього карантинного організму постійно збільшується. З 1022,3 га у 2019 році – сьогодні вона становить 45814,3 га.

У 2024 році державні фітосанітарні інспектори управління фітосанітарної безпеки, під час здійснення планових обстежень, виявили нову, другу за цей рік, площу поширення американського білого метелика.

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Теги: Україна, Волинь, Ратне, карантин
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