Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 24 серпня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.



Температура вночі 13-15°, вдень 29-31°.



Волинська область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.



Температура вночі 11-16°, вдень 27-31°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 29-31°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 27-31°.

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