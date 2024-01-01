Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 24 серпня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 29-31°.

Волинська область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 27-31°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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