Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 29-31°.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 27-31°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 29-31°.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 27-31°.
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