Волинських рятувальників нагородили до Дня Державного прапора України
Сьогодні, 18:32
Сьогодні, 23 серпня, особовий склад волинських рятувальників взяв участь у заходах до Дня Державного Прапора України, що відбулися в палаці культури міста Луцьк.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Розпочався захід з вшанували хвилиною мовчання полеглих українців різних поколінь, які вибороли для нас право мати власний Прапор та будувати власну Державу.
З нагоди свята кращі працівники Служби порятунку 101, військові та інші активні громадяни за патріотизм, самовіддану працю, вагомий внесок у захист та розбудову української держави отримали відзнаки від Луцького міського голови.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Розпочався захід з вшанували хвилиною мовчання полеглих українців різних поколінь, які вибороли для нас право мати власний Прапор та будувати власну Державу.
З нагоди свята кращі працівники Служби порятунку 101, військові та інші активні громадяни за патріотизм, самовіддану працю, вагомий внесок у захист та розбудову української держави отримали відзнаки від Луцького міського голови.
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