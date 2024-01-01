Волинських рятувальників нагородили до Дня Державного прапора України

Волинських рятувальників нагородили до Дня Державного прапора України
Сьогодні, 23 серпня, особовий склад волинських рятувальників взяв участь у заходах до Дня Державного Прапора України, що відбулися в палаці культури міста Луцьк.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Розпочався захід з вшанували хвилиною мовчання полеглих українців різних поколінь, які вибороли для нас право мати власний Прапор та будувати власну Державу.

З нагоди свята кращі працівники Служби порятунку 101, військові та інші активні громадяни за патріотизм, самовіддану працю, вагомий внесок у захист та розбудову української держави отримали відзнаки від Луцького міського голови.
Волинських рятувальників нагородили до Дня Державного прапора України
Волинських рятувальників нагородили до Дня Державного прапора України
Волинських рятувальників нагородили до Дня Державного прапора України
Волинських рятувальників нагородили до Дня Державного прапора України
Волинських рятувальників нагородили до Дня Державного прапора України

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Теги: Луцьк, День прапора, рятувальники
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