Лучани провели в останню дорогу Героїв Миколу Стасюка та Сергія Токарчука
Сьогодні, 17:17
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Стасюка Миколи Вячеславовича (22.08.1977 року народження), який помер 13 серпня від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Новоселівка на Донеччині. У церкві “Дім Євангелія” попрощались із Токарчуком Сергієм Васильовичем (11.09.1986 року народження), який загинув 19 серпня біля населеного пункту Залізне Донецької області.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Провести Героїв в останню дорогу прийшли Луцький міський голова Ігор Поліщук, секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, родини, побратими військовослужбовців та чимало лучан.
Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Провести Героїв в останню дорогу прийшли Луцький міський голова Ігор Поліщук, секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, родини, побратими військовослужбовців та чимало лучан.
Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!
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