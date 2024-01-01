На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Макітра

Олександр Макітра.



Про це



"Сумна й страшна звістка - знову втрата в нашій громаді….



21 серпня мужньо виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області, відданий військовий присязі на вірність українському народу, загинув наш земляк, житель села Скобелка, стрілець-санітар МАКІТРА Олександр Олександрович, 28.09.1968 року народження.



Це велика втрата для нашої громади та України!



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Горохівській громаді."Сумна й страшна звістка - знову втрата в нашій громаді….21 серпня мужньо виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області, відданий військовий присязі на вірність українському народу, загинув наш земляк, житель села Скобелка, стрілець-санітар МАКІТРА Олександр Олександрович, 28.09.1968 року народження.Це велика втрата для нашої громади та України!Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.

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