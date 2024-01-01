На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Макітра

На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Макітра
На війні загинув Герой з Волині Олександр Макітра.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Сумна й страшна звістка - знову втрата в нашій громаді….

21 серпня мужньо виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області, відданий військовий присязі на вірність українському народу, загинув наш земляк, житель села Скобелка, стрілець-санітар МАКІТРА Олександр Олександрович, 28.09.1968 року народження.

Це велика втрата для нашої громади та України!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани провели в останню дорогу Героїв Миколу Стасюка та Сергія Токарчука
Сьогодні, 17:17
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Макітра
Сьогодні, 16:31
Наша незалежність оплачується життям воїнів: за Україну загинув Герой з Волині Геннадій Муц
Сьогодні, 16:03
У Луцьку у чоловіка викрали велосипед
Сьогодні, 15:49
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олександр Мартинюк
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
Лучани провели в останню дорогу Героїв Миколу Стасюка та Сергія Токарчука Лучани провели в останню дорогу Героїв Миколу Стасюка та Сергія Токарчука
Сьогодні, 17:17
Наша незалежність оплачується життям воїнів: за Україну загинув Герой з Волині Геннадій Муц Наша незалежність оплачується життям воїнів: за Україну загинув Герой з Волині Геннадій Муц
Сьогодні, 16:03
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олександр Мартинюк На Харківщині загинув Герой з Луцька Олександр Мартинюк
Сьогодні, 15:21
Під час стрілецького бою біля Торецька загинув Герой з Волині Гліб Диський Під час стрілецького бою біля Торецька загинув Герой з Волині Гліб Диський
Сьогодні, 14:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани провели в останню дорогу Героїв Миколу Стасюка та Сергія Токарчука
Сьогодні, 17:17
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Макітра
Сьогодні, 16:31
 0
Наша незалежність оплачується життям воїнів: за Україну загинув Герой з Волині Геннадій Муц
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцьку у чоловіка викрали велосипед
Сьогодні, 15:49
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олександр Мартинюк
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8