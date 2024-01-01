Наша незалежність оплачується життям воїнів: за Україну загинув Герой з Волині Геннадій Муц

Наша незалежність оплачується життям воїнів: за Україну загинув Герой з Волині Геннадій Муц
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Геннадій Муц.

Про це повідомили у Дубівській громаді.

"Сьогодні наш синьо–жовтий прапор із чорною стічкою, а наша незалежність оплачується життям наших воїнів... В журбі та жалобі сьогодні уся Дубівська громада…

Тож, з глибоким болем та скорботою повідомляємо, що 21 серпня 2024 року в бою за Україну, її свободу і незалежність, мужньо виконуючи військовий обов‘язок на вірність українському народу, загинув наш земляк – дубівчанин, стрілець 1 десантно – штурмого батальйону - Муц Геннадій Петрович.

Геннадій Муц був учасником АТО, а з перших днів повномасштабного вторнення став до лав Збройних Сил України. Такі як він, мав би повернутись з війни із Перемогою, на жаль, зустрічатиме Дубівська громада свого хороброго воїна - "НА ЩИТІ", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.

Зазначається, що інформацію про скорботну зустріч загиблого Захисника та чин похорону повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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