На Харківщині загинув Герой з Луцька Олександр Мартинюк

Олександр Мартинюк.



Про це Ігор Поліщук.



На жаль, маємо ще одну втрату.



"Лучанин Мартинюк Олександр Вікторович, 06.07.1989 року народження був призваний на військову службу до складу 11 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії — помічника гранатометника першого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби (тип С) першої прикордонної комендатури швидкого реагування.



Молодший сержант Мартинюк Олександр Вікторович загинув 20.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаНа жаль, маємо ще одну втрату."Лучанин Мартинюк Олександр Вікторович, 06.07.1989 року народження був призваний на військову службу до складу 11 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії — помічника гранатометника першого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби (тип С) першої прикордонної комендатури швидкого реагування.Молодший сержант Мартинюк Олександр Вікторович загинув 20.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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