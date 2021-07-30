У Луцьку у чоловіка викрали велосипед

У Луцьку у чоловіка викрали велосипед
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні крадіжки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 22 серпня, до поліції надійшла заява від 37-річного жителя обласного центру. Чоловік повідомив, що з його домогосподарства викрали велосипед, вартістю понад 4 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками сектору кримінального аналізу оперативно встановили, що крадіжку скоїв 34-річний лучанин.

До слова, чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений велосипед вилучили.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває.


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Теги: Луцьк, велосипед, крадіжка
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