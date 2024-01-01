Діаманти заховали в аптечці: через «Устилуг» намагались провезти партію дорогоцінного каміння

Митники у співпраці з СБУ у Волинській області викрили двох громадянок України, які намагались ввезти через «Устилуг» великі партії дорогоцінного каміння.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Зокрема, у ході повного митного огляду автомобіля, який в’їжджав з Польщі «зеленим коридором», в аптечці було знайдено 67 подібних до діамантів камінців, ще 26 приховали у компресорі для накачування коліс. Схожі на турмалін та смарагди 6 камінців також виявлено під переднім пасажирським сидінням.​Вартість вилученого за протоколом про порушення митних правил дорогоцінного каміння буде встановлено у ході провадження. Протокол склали за ознаками порушень, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Однак цілком можливо, що для Волинської митниці ця справа стане першим випадком зафіксованої товарної контрабанди.