Діаманти заховали в аптечці: через «Устилуг» намагались провезти партію дорогоцінного каміння

Діаманти заховали в аптечці: через «Устилуг» намагались провезти партію дорогоцінного каміння
Митники у співпраці з СБУ у Волинській області викрили двох громадянок України, які намагались ввезти через «Устилуг» великі партії дорогоцінного каміння.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Зокрема, у ході повного митного огляду автомобіля, який в’їжджав з Польщі «зеленим коридором», в аптечці було знайдено 67 подібних до діамантів камінців, ще 26 приховали у компресорі для накачування коліс. Схожі на турмалін та смарагди 6 камінців також виявлено під переднім пасажирським сидінням.

​Вартість вилученого за протоколом про порушення митних правил дорогоцінного каміння буде встановлено у ході провадження. Протокол склали за ознаками порушень, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Однак цілком можливо, що для Волинської митниці ця справа стане першим випадком зафіксованої товарної контрабанди.
Діаманти заховали в аптечці: через «Устилуг» намагались провезти партію дорогоцінного каміння

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Теги: Волинська митниця
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